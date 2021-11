Liverpool kunne sikre avansement i mesterligaen med seier mot Atlético Madrid. Det gjorde de med stil etter to strålende scoringer.

– Det er en strålende prestasjon av Liverpool med fire seire og avansement, sa ekspertkommentator Petter Myhre da seieren var et faktum.

– Vi var gode igjen mot en veldig god motstander. Det er veldig vanskelig å gå opp i ledelsen mot dem, og jeg tror aldri de har sluppet inn så mange mål over to kamper. Det var nesten en perfekt kamp, sa Jürgen Klopp i intervju vist hos TV 2.

Han var tydelig imponert over sine spillere.

– Vi er klare etter fire kamper, noe som er stort. Jeg trodde det var umulig, for å være ærlig, sa tyskeren.

For det startet bra for rødtrøyene. Diogo Jota sendte Liverpool i ledelsen før kvarteret var spilt etter et strålende innlegg fra Trent Alexander-Arnold. Dermed var de oppe i en tidlig ledelse og på god vei mot åttedelsfinale i mesterligaen.

Blant dem som kombinerte på første scoring, var Jordan Henderson. Han mener det er sterkt å toppe gruppen etter fire kamper.

– Det var en viktig kveld for oss, og vi gjorde jobben. Det er stort å vinne gruppen mot de motstanderne vi har, sier Liverpool-kapteinen.

Atlético-stopper utvist

Det var ikke ufortjent, og Liverpool bare fortsatte å presse på. Få minutter senere vartet Liverpool opp med nok et flott angrep. Og nok en gang var det et millimeter-presist innlegg av Alexander-Arnold.

Denne gangen var det Sadio Mané som fikk æren av å sette ballen i nettet fra kloss hold.

Men vondt skulle bli til verre for gjestene fra Madrid. Mané fosset fremover, men ble stoppet på ulovlig vis av midtstopper Felipe. Dommer valgte å gi ham direkte rødt kort for å ha stemplet Mané.

– Jeg mener at sabotasje av spillet skal være rødt kort, men sånn er det ikke nå. Derfor overrasker det meg at det skjer, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt om utvisningen.

– Det er i utgangspunktet veldig, veldig kynisk, fortsatte eksperten.

Suárez-mål annullert

Liverpool fortsatte å angripe etter hvilen, og Jota satte ballen i nettet få minutter etter andre omgang var i gang. Men etter at VAR-dommerne hadde sett scoringen i reprise, viste det seg at portugiseren var i hårfin offside.

Presset vedvarte, og både Salah og Matip var nære på å sette kveldens tredje Liverpool-scoring.

ANULLERT SCORING: Luis Suárez fikk ikke et veldig hyggelig møte med sin gamle hjemmebane. Foto: Oli Scarff / AFP

Men da det så ut som Liverpool hadde full kontroll, satte deres tidligere stjernespiss Luis Suárez ballen i nettet. Men etter en kjapp titt fra VAR, ble den annullert for offside.

Med kveldens resultat ligger Liverpool øverst i gruppa med tolv poeng, mens Atlético har kun fire poeng. Spanjolene ligger som nummer tre i gruppen, men de har fortsatt mulighet til å endre på det når de møter Porto og AC Milan senere i år.