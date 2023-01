Liverpool må ut i omkamp etter keepertabbe: – Alle tabbers mor

– Så kommer jo alle tabbers mor. Den kommer til å dukke opp i samtlige årskavalkader av FA-cupen 22/23, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Liverpools målvakt, Alisson, hadde full kontroll på ballen etter 25 minutters spill, etter et Wolves-angrep. Merseyside-klubben rotet så vekk ballen, men gjestene klarte ikke å utnytte slurvet.

Sekunder etterpå serverte målvakten til de rødkledde en ny mulighet for gjestene. Han sparket ballen rett i føttene på Wolves-angriper Gonçalo Guedes, som satte ballen i mål.

Liverpool-manager Jürgen Klopp fortalte hva han syntes om tabben.

– Det målet skal ikke skje, men vi alle vet hvor ofte Alisson redder oss, sa Klopp til ITV.

Kasper Wikestad la merke til at målvakten ser rett på Guedes, men likevel valgte å spille ballen.

– Han ser på han, også sier han «why don't you have a go?» (kan du ikke bare gi det et forsøk?), sa Kasper Wikestad i Viaplay-studio i pausen.

Tjærnås la til at det beviser at de beste keeperne kan gjøre de største tabbene.

– Vi så en enorm keepertabbe på Old Trafford i går, og vi ser en enorm keepertabbe i dag, sa Tjærnås rett etter det første målet.

Tidligere landslagskeeper, Erik Thorstvedt, hadde først ikke sett situasjonen da NRK tok kontakt. Da han fikk se situasjonen, svarte han:

– En «skal» jo spille seg ut bakfra, og spiller på små marginer hele tiden. Da går det galt av og til, skriver han i en SMS og fortsetter:

– Det er ikke første gang Allison roter med ballen i beina. De fleste lag har minst en sånn i sesongen. Men denne var jo VELDIG rar. Ser han ham ikke??

Núñez-mål

Like før pause klarte endelig storkjøpet til Liverpool, Darwin Núñez, å finne nettmaskene for første gang etter VM-pausen. Trent Alexander-Arnold prikket en fantastisk pasning til uruguayaneren som satte den lekkert i mål på helvolley.

NETTKJENNING: Endelig fant Núñez veien til mål og han slapp følelsene løs på Anfield. Foto: OLI SCARFF / AFP

Liverpool tok kontroll på kampen etter pausen, og bare åtte minutter inn i andreomgangen fikk debutanten, Cody Gakpo, sitt første målpoeng i Liverpool-drakt.

Han fant nemlig Mohamed Salah inne i feltet, og etter en klumsete klarering fra Wolves-stopper Toti. Ballen falt rett i beina egypteren som iskaldt satte ballen i mål.

Superinnbyttere

Etter 63 minutter gjorde den spanske Wolves-manageren, Julen Lopetegui, et trippelbytte. Blant disse tre var Hee-chan Hwang og Matheus Cunha. Det skulle vise seg å være en smart avgjørelse.

Bare tre minutter senere vant sørkoreaneren ballen og stormet fremover. Han kombinerte flott med Cunha som pisket ballen hardt inn foran mål. Der var Hwang igjen og styre ballen i mål bak en utspilt Alisson.

JUBEL: Gjestene jublet for 2-2 på Anfield. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Kampen endte 2–2 mellom Liverpool og Wolverhampton, som betyr at Premier League-klubbene må ut i omkamp, i et ellers tett kampprogram. Det er neppe Lopetegui eller Liverpol-manager Jürgen Klopp spesielt fornøyde med.

VAR-drama

Med bare ti minutter igjen av kampen trodde Toti at han hadde sendt Wolves i ledelsen. Forsvarskjempen hælflikket ballen i mål og sprintet mot hjørneflagget i ekstase, mens han reiv av seg drakten.

Feiringen skulle få en solid stopp, da linjedommeren stoppet festen med å løfte opp flagget for offside.

Det var Lopetegui svært uenig i og viste det velkjente VAR-tegnet. Ut ifra TV-bildene var det vanskelig å se hva som skulle ha vært offside inne i feltet. Tilsynelatende var Matheus Nunes som var i offside.

Pål André Helland sier i studio etter kampen at det er uforståelig at TV-seerne ikke får sett bildene av Nunes i offside-posisjon.

– Det er helt spinnvilt av de som produserer at vi ikke får se VAR-bildene, sa den tidligere Lillestrøm-spilleren.