Da innbytter Mohamed Salah limte ballen i krysset for Liverpools syvende mål for aftenen måtte Crystal Palace-manager Roy Hodgson bare bryte ut i latter.

Roy Hodgson begynte bare å le da det syvende målet gikk inn. Foto: Skjermdump / TV2

For det ble en ettermiddag å glemme for den tidligere Liverpool-manageren. Klopps mannskap traff på alt, mens Crystal Palace ble rene rundingsbøyer utover i oppgjøret.

– Vi er nådeløse i dag. Vi dominerer store deler av kampen og vi utnytter sjansene våre, sier Jordan Henderson etter kampen

To mål av Roberto Firmino og Mohamed Salah, samt scoringer av Takumi Minamino, Sadio Mané og Jordan Henderson ga en vanvittig storseier.

– De er bunnsolide og det er imponerende at de hviler spillere og likevel er så sterke. Spillere som Thiago spilte ikke og Salah ble benket fra start. Det sier noe om bredden i det laget, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Jürgen Klopp takker Andrew Robertson for innsatsen. Liverpool-manageren fikk hvilt nøkkelspillere i storseieren. Foto: Adam Davy / Reuters

Svak borteform

Liverpool hadde ikke vunnet på bortebane i ligaen siden 20. september, men borteformen pekte rett opp lørdag. For første gang siden 1991 scoret Liverpool sju mål på bortebane i ligaen.

Dermed virker Liverpool å ha funnet storformen for alvor.

– De var gode mot Spurs og de har tatt mange rekorder nå. De forsterker bare favorittstempelet (i Premier League, journ.anm.) i dag. Jeg tror de vil ta et byks i jula som kommer. Nå gjelder det for de andre å henge på Liverpool, for nå kan det skje mye, sier Torp.

Mohamed Salah og Roberto Firmino scoret to mål hver i storseieren. Foto: Adam Davy / AP

I en fantastisk forestilling ledet de 3-0 til pause, og i 2. omgang bare fortsatte festen.

– De har spilt Palace av banen i alle spillet faser. De har scoret på dødball, på en kontring av så høy klasse at det ikke er mulig å gjøre bedre og i etablert angrepsspill, oppsummerte TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Effektivt Liverpool

Liverpool-fansen har ikke bare gode minner fra møter med Crystal Palace på Selhurst Park. Men ved denne anledningen ble de vonde minnene fra 2014 nærmest begravd, da de regjerende seriemesterne viste fram alt de har å by på.

Den første omgangen begyte på perfekt vis for gjestene. Sadio Mané fant Takumi Minamino og japaneren fikk en forløsende scoring etter knappe tre minutter.

Etter en halvtime var det Mané som selv satte inn Liverpools andre scoring med et rapt skudd fra 16 meter. Roberto Firmino førte et effektivt Liverpool opp i tremålsledelse til pause, i en omgang hvor de ikke var så spillemessig overlegne som resultatet skulle tilsi.