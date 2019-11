Lillestrøm lever farlig etter tap

Nedrykksspøkelse lever i beste velgående på Åråsen etter at Stabæk vant 3-1 og tok med seg alle poengene hjem etter søndagens eliteserieoppgjør mot Lillestrøm. Dermed er det kun to poeng som skiller LSK fra lagene under nedrykksstreken før eliteseriens to siste runder.