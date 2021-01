Landslagstreneren beskylder NM-profil for feil fokus: – Hva er problemet?

TRONDHEIM (NRK): Utøvere og ledere for to store langrennsregioner har beskyldt Norges Skiforbund for manglende «fair play». De mener seg utsatt for urettferdige konkurransevilkår på nasjonale renn gjennom vinteren.