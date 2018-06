Hun får det overordnede ansvaret for elitefotballen i Norge, noe som også innebærer A-landslaget på dame- og herresiden.

– Jeg er veldig glad, det er en stor oppgave. Jeg er stolt og ydmyk, og føler det var noe jeg ikke kunne si nei til. Nå får jeg kombinert lidenskap, yrke og hobby, sier Lise Klaveness til NRK.

NY JOBB: Lise Klaveness har lang erfaring både som fotballspiller, jurist og fotballekspert. Foto: Anne Rognerud / NRK

Hun overtar over etter Nils Johan Semb, som sluttet som toppfotballsjef tidligere i år. Da bestemte NFF å omorganisere, men Klaveness får mange av de samme arbeidsområdene som den tidligere toppfotballsjefen.

– Lise er en naturlig leder. Hun har meget solid bakgrunn, en imponerende CV og erfaring. Systematisk, strukturert, målbevisst, energisk og sosial. En lagspiller, som også har god oversikt over og engasjement for utviklingen av norsk og internasjonal fotball, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i en pressemelding fra NFF.

– Veldig vemodig

Klaveness har en lang karriere bak seg som spiller, jurist og fotballekspert. Hun slutter nå som juridisk spesialrådgiver i Norges Bank, og synes det er tungt å gi slipp på jobben i NRK. Hun trekker spesielt fram det gode samarbeidet med Carina Olset.

– Det er veldig vemodig, og det er en stor nedside med å starte her. Jeg har fått jobbe med hobbyen min, og har arbeidet med mange flinke mennesker. Samtidig var jeg aldri i tvil om at jeg måtte si ja til dette, selv om det blir spesielt å møte NRK fra andre siden, sier Klaveness

SLUTTER: Lise Klaveness har blant annet dekket VM i fotball i 2014 for NRK. Her sammen med Andreas Hagen (fra venstre), Olav Traaen, Carina Olset, Christian Nilssen og Andreas Stabrun Smith. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK / Anne Liv Ekroll

Kritisk mot NFF

I rollen som NRK-ekspert har hun flere ganger uttalt seg kritisk mot NFF, blant annet under EM i fotball i fjor, der Norge røk ut uten å score et eneste mål.

– Norsk fotball er en stor suksess på mange måter, og få andre land kan vise til det relative antallet organiserte spillere som vi har. Det er imidlertid en kjensgjerning at A-landslagene og toppklubbene totalt sett har prestert svakere enn forventet internasjonalt. Det er derfor helt riktig at NFF gjør tiltak for å spisse toppsatsingen med å opprette en egen avdeling for elitefotball, mener hun.

Klaveness tar fatt på sin nye jobb «på andre siden av bordet» den 15. september.

– Jeg har både vært veldig kritisk og veldig positiv. Jeg opplever at jeg har vurdert det utenfra på en objektiv måte, og tror det er en fordel å ha sett ting utenfra, sier Klaveness, som også erkjenner at det blir uvant i starten:

– Det blir nok en øvelse for meg å stå på den andre siden.

Hun blir første kvinnelige kommentator i fotball-VM i Russland i år. Det blir hennes siste oppdrag for NRK.

– Hun har vært en enorm kapasitet for oss, og vi er stolte på hennes vegne. Det er synd for NRK at hun slutter, sier redaksjonssjef Janne Fredriksen.