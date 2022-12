I sin 1000. seniorkamp skulle mye – som så mange ganger før – handle om Argentinas kaptein. Åttedelsfinalen mot Australia ble en jubelkveld for Messi, som scoret lagets første mål etter en kontrollert avslutning – og bidro til at Argentina vant 2–1.

– Det er en fantastisk følelse. Jeg er veldig glad for å dele dette vakre øyeblikket med fansen. Jeg vet hvor mye innsats de har lagt ned for å komme hit og jeg vet at hele Argentina vil være her. Båndet vi har er noe vakkert, skal Messi ha sagt ifølge BBC etter kampen.

– Se på den. Det er fotballens trollmann, kommenterte NRK-ekspert Nils Johan Semb på 1-0-målet.

JUBEL: Argentina-spillerne var i ekstase etter Messis 1-0-scoring. Foto: CARL RECINE / Reuters

Argentina doblet ledelsen like etter pause. Mye takket være god hjelp fra Australias sisteskanse Matthew Ryan, som vartet opp med en keeperblemme og sørget for at Julián Álvarez kunne sette inn 2–0.

Men litt ut av intet skulle kampen få nytt liv. Kvarteret før slutt reduserte Craig Goodwin, og utløste noen dramatiske sluttminutter.

– For en dramatikk, utbrøt Semb.

FEIRET: Messi fikk mye å juble for under åttedelsfinalen mot Australia. Foto: CARL RECINE / Reuters

Australia var farlig frempå ved flere anledninger, blant annet i kampens siste minutt med Garang Kuol. Men Emi Martínez reddet og utligningen kom ikke. Argentina og Messi slapp med skrekken, og er dermed klare for VM-kvartfinale. Der møter de Nederland.

Passerte Maradona

Messis jubileumskamp skulle starte på best mulig vis.

Kampen hadde akkurat passert halvtimen da Argentina spilte seg raskt igjennom etter et frispark. I fart mottok Messi ballen av Nicolás Otamendi, og plasserte ballen iskaldt til venstre og i mål.

– I sin 1000. kamp, så gjør han mål nummer 789, og også sitt niende VM-mål. Da går han forbi Maradona, og er bare én bak Batistuta, utbrøt NRKs kommentator Christian Nilssen.

Diego Maradona stoppet på åtte VM-scoringer, mens Messi står nå på ni mål og er ett bak Gabriel Batistutas argentinske rekord på ti scoringer.

FEIRET: Messis scoring var hans første utslagsrundemål i et VM. Her er litt statistikk mellom de to argentinske fotballegendene. Foto: Skjermdump/Opta

– Den beste individuelle prestasjonen av en spiller i dette VM. Det var nesten guddommelig. Jeg har ikke sett noe lignende, sa Rio Ferdinand på BBC One om Messis prestasjon i kampen.

Argentina-spillerne omfavnet lagets kaptein til ellevill jubel fra tribunen etter scoringen. Messi og co. trygget også inn ledelsen til pause, mens australierne gikk slukøret inn i garderoben uten ha skapt noen farligheter i den sjansefattige, første omgangen.

– Jeg vet ikke om jeg fikk med meg scoringa, for jeg sovna skjønner du før den scoringa. Jubelen vekte meg da, så jeg fikk sett på reprisen at det var en god prestasjon av Messi, oppsummerte NRK-ekspert Åge Hareide i pausen.

Foto: FRANCK FIFE / AFP

Doblet etter keepertabbe

Vondt skulle bli til verre for Australia etter drøyt timen spilt. Matthew Ryan var i det dristige hjørnet og gikk seg vill da han prøvde å passere Argentinas Rodrigo De Paul og Julián Álvarez. Ballen havnet til slutt oss sistnevnte, som doblet ledelsen for sitt hjemland etter en stor keeperblemme.

– Det er en del av det australske spillet, og ikke gjøre store feil på sin egen banehalvdel –

GÅ HÅP: Craig Goodwin scoring tente liv i Australias kvartfinaledrøm. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

men større feil enn Matt Ryan gjør her går nesten ikke an, sa Semb.

Reduseringen til Goodwin, som gikk via en uheldig Enzo Fernández, skulle være til liten hjelp. Tross store Australia-sjanser i sluttminuttene, kom ikke utligningsmålet.

– Vi ga alt vi hadde, akkurat som vi har gjort i alle minutter i denne turneringen. Jeg er så stolt av alle spillerne og trenerteamet, sier Australia-spiller Jackson Irvine etter kampen før stemmen brister.

– Bare ikke nok i dag. Vi gjorde alt vi kunne.