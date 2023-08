Linnes usikker til Moldes skjebnekamp – Berisha ute

Molde kan måtte klare seg uten Martin Linnes i omspillskampen i mesterligakvalifiseringen mot Galatasaray onsdag etter å ha blitt skadd på trening.

Det opplyste Molde-trener Erling Moe da han møtte til obligatorisk pressekonferanse i regi av Det europeiske fotballforbundet (Uefa) tirsdag.

– Martin Linnes pådro seg et spark på trening i dag. Vi får se hvordan det går i morgen. Han fikk et spark på foten, sa Moe.

Martin Linnes har tidligere spilt for Galatasaray. Han kan dermed gå glipp av kampen mot sin tidligere arbeidsgiver.

Moe bekreftet videre at Veton Berisha er uaktuell for spill mot Galatasaray, men at det ikke nødvendigvis dreier seg om en langtidsskade. (NTB)