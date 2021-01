Linnes om lagkameratens ulykke

Martin Linnes og resten av Galatasaray SK stilte opp i T-skjorter til støtte for lagkamerat Omar Elabdellaoui i forkant av kampen mot Antalyaspor. Den endte 0–0.

Nå har Linnes uttalt seg om lagkameraten til klubbens nettside.

– Det er en vanskelig prosess for meg som for alle andre. Omar har vært min venn i ti år. Fra nå av vil vi spille hver kamp for ham og få hvert poeng for ham, sier Linnes til Galatasaray sin hjemmeside.

Elabdellaoui ble hardt skadd i en fyrverkeriulykke på nyttårsaften. Nye opplysninger fra legene forteller at synet definitivt er påvirket.