Strøm er den store favoritten i normalbakken: – Det må du ikke si!

Anna Odine Strøm befestet sin posisjon som den største favoritten før normalbakkekonkurransen i VM.

I dag vant hun kvalifiseringen 0.2 poeng foran Katharina Althaus med et hopp på 99 meter.

– Det kjennes ut som et greit hopp, nok en gang. Ikke helt maks enda. Men jeg gjør mine ting ganske bra, så det er fint, sier en beskjeden Strøm til NRK.

I dag satt hun også ny personlig rekord i stilpoeng. Stilen kommer til å bli viktig i morgen.

Med den gode hoppinga i det siste, er ikke NRKs eksperter i tvil. Strøm er favoritten før morgendagens VM-konkurranse.

– At hun vinner kvalifiseringen betyr at hun er i slag. Hun har det store favorittstempelet før morgendagens renn, sier NRKs ekspert Anders Bardal.

– Hopping er jo ferskvare og dette gir selvtillit. Om hun kan fortsette og egentlig gjøre det normale, vanlige – er det faktisk godt nok til et gull, fulgte ekspertkollega Johan Remen Evensen opp med.

Strøm selv er overrasket over utviklinga hun har hatt denne sesongen.

– Hvis du hadde fortalt meg det for et år siden, så hadde jeg ikke trodd på det. Når man ser tilbake på det, vet jeg ikke helt hva som har skjedd.

– Hopping er ferskvare, det er ikke slik at det kan forsvinne i løpet av natta?

– Det må du ikke si! Jeg tør ikke å si nei, for da tar jeg feil. Jeg håper jo at det ikke er det. Jeg håper jo at jeg har gjort ting så bra så lenge nå at det skal kunne holde litt til enda, sier Strøm.

Strøm har vært i forrykende form denne sesongen, og står med tre verdenscupseiere. Hun vant også siste verdenscuprenn før VM i Rasnov.

Alle de norske tok seg trygt videre. Maren Lundby ble nummer 18, Eirin Maria Kvandal nummer 19 og Thea Minyan Bjørseth ble nummer sju.