Tilskueren ble pågrepet av politiet kort tid etter den surrealistiske episoden.

– Dette er nesten sjokkerende. Jeg har selvfølgelig aldri vært borte i noe sånt før, og jeg håper aldri jeg får se det igjen. Det er bare vondt, sier Kongsvinger-trener Hans Erik Eriksen til NTB.

Det var spilt 82 minutter på Gjemselund i 1. divisjonskampen mellom Kongsvinger og Ranheim da en tilskuer plutselig stormet inn på banen og bort til Haukåsen som fikk ansiktet sprayet rødt før han visste ordet av det.

– Haukåsen sier han ikke oppdaget at noen var nær han før han ble sprayet, sier dommersjef Terje Hauge som har snakket med Haukåsen.

Hauge bekrefter overfor NRK at Haukåsen nå er friskmeldt av helsepersonell.

– Han er nå blitt sjekket og forstått det slik at sprayen ikke er farlig annet enn at den svir litt i øynene og er rød, sier Hauge som er svært overrasket over situasjonen.

– Jeg har vært med i norsk fotball i 30 år og det er første gang vi har en situasjon som denne.

– Ikke pepperspray

– En mann er pågrepet etter å ha sprayet linjedommer med pepperspray. Anmeldes av politiet for kroppskrenkelse, skriver politiet på Twitter.

Men ifølge arrangementssjef i KIL, Trond Larsen, stemmer ikke opplysningene til politiet helt.

– Det var ikke pepperspray, sier Larsen.

Det samme sier daglig leder i klubben Espen Nystuen:

– De politimennene jeg snakket med sier at det ikke er pepperspray.

Kjenner ikke motivet

Det hele skjedde mens spillet pågikk midt på banen.

Nystuen har etter kampen sett tv-bildene av situasjonen sammen med kampdelegaten fra Norges Fotballforbund. Nystuen sier følgende om analysen:

– Bildene viser at det sitter en person alene på tribunen bak assistentdommeren. Når kamera kommer tilbake etter noen sekunder er han plutselig ute på banen, sprayer og løper tilbake.

KLUBBLEDER: Kongsvinger skal nå gå gjennom rutinene for å finne ut om de kunne gjort noe annerledes for å forhindre lørdagens episode, ifølge daglig leder Espen Nystuen. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Tilskueren forsøkte så å flykte ut av tribunen, men ble tatt igjen av vakter og pågrepet av politiet.

– Vi vet foreløpig ikke noe om motivet, sier klubbelederen i Kongsvinger.

Ifølge mediesjef i Kongsvinger, Erik Gusterud, er tilskueren av utenlandsk opprinnelse og snakker verken engelsk eller norsk. Han skal ikke være kjent av klubben fra før.

Kampen ble stoppet etter episoden mens assistentdommeren fikk tilsyn. Han ga deretter grønt lys for å fortsette oppgjøret og fullførte kampen.

– Assistentdommeren merket det litt i øyet, men fikk skyldt det ut, sier Gusterud.

Oppvask på mandag

Dommersjefen sier det vil bli et møte om saken på mandag.

– Da har vi fått alle rapportene, blant annet fra kampdelegaten, og vi kommer da til å gå opp løypa for å finne ut hva som sviktet i dag og gjorde at tilskueren kunne komme så langt uten å bli fanget opp, sier Hauge.

Kongsvinger skal nå gå gjennom rutinene sine.

– Vi har vakter som står der. Vi har et frivillig vaktkorps og vakter som står der som har veldig gode rutiner, men samtidig må vi nå gå gjenneom våre rutiner for å se om vi kunne gjort noe annerledes.

Med det ene poenget lørdag er Ranheim fortsatt ubeseiret i årets 1. divisjon. Trønderne topper tabellen tre poeng foran Bodø/Glimt.

Kongsvinger har på sin side to poeng etter fire kamper. Det gir 11. plass på tabellen.