– Dette var ein heilt annan klasse enn det Kloster har levert til nå.

Det sa Jann Post i kommentatorboksen etter at Line Kloster sprang seg vidare til ein EM-finale på 400 meter hekk.

Det for første gong i karrieren.

Med tida 54,55 kvalifiserte ho seg ikkje berre til ein EM-finale, ho knuste også eigen årsbeste med nesten to sekund. Før løpet var 56,20 Klosters bestenotering for sesongen.

– Eg klagar ikkje på det, seier ho til NRK etter semifinalen.

– Kor lenge har du venta på den dagen her?

– I alle fall ti år, seier Kloster vidare.

For vegen til ein EM-finale har også vore prega av motgang. I dei verste periodane har ho først og fremst vore sin eigen verste fiende, fortel ho.

ÅRSBESTE: Line Kloster tok seg vidare til EM-finale med tida 54.55. Foto: NTB

– Det er utruleg tøft

– Kor kjipe er dei mest kjipe dagane?

– Det trur eg er vanskeleg å skildre. Men det bringer jo opp ting frå tidlegare. Ting du seier til deg sjølv som ikkje stemmer, ting andre seier, seier ho til NRK.

– Synest du folk har vore strenge mot deg?

– Det er forskjell på streng og ... Det er litt kva folk sleng ut utan å tenke på det. Folk kjem tilbake til enkeltpersonar, seier Kloster og held fram:

– Det er berre ei synd, når dei i staden kan bygge deg opp.

Men ein av dei største utfordringane for 35-åringen har vore å takle meisterskap, der ho blant anna har måtte forhalde seg til langt fleire menneske enn det ho er vane med.

– Så må eg greie eit meisterskap under andre føresetnader enn at det er heilt roleg. Det har tatt ei stund å få det til, seier Kloster.

For i forkant av europameisterskapen i Roma har ho vore aleine i Sør-Afrika i fem månader.

– Det er utruleg tøft å halde på så mykje aleine, påpeikar ho.

Med unntak av trenaren Petar Vukicevic som også har vore til stades, forklarar ho.

– Me har vore i USA ei god stund med ei større gruppe der òg. Og litt i Spania etter at me kom heim frå USA. Det hjelper utruleg mykje. Sjølvsagt, optimalt sett, så ville det vore fleire som var med meg og reiste. Men det er ikkje akkurat mogleg for dei fleste, utdjupar ho.

Ekstrem pollenallergi

Med den sterke pollenallergien sin, har likevel ikkje Kloster i all hovudsak hatt noko val. Ho har måtta reise utanlands for å kunne optimalisere treninga, påpeikar trenaren ovanfor NRK.

MÅTTE REISE UTANLANDS: Line Kloster har ekstrem pollenallergi og måtte dra frå Noreg for å ikkje bli påverka. Foto: NTB

– Ho har ein eksepsjonelt sterk pollenallergi. Og det har alltid øydelagd sesongen hennar i mai-juni månad. I år har me tenkt å forandre på dette, og det verkar som me har lykkast med det, seier Petar Vukicevic til NRK.

– Det å halde seg unna pollen har vore ein nøkkelfaktor?

– Det er ein av dei faktorane, i alle fall ein av dei viktigaste me har måtte ta omsyn til. Og sjølvsagt er det å trene rett og gjere alt som er mogleg for å verte betre. Men pollen har i år vore eit av dei fokusa me har hatt, og me er klare til å vinne over pollen, seier han vidare.

Dermed har Kloster måtta trene, sove og ete aleine. Ho har også kjeda seg, men har løyst det med å verte kjent med lokale.

– Du tvinger deg sjølv til å vere sosial, for elles vert du veldig aleine. Så eg som eigentleg ikkje er sånn kjempeekstrovert har måtte lære meg å verte det litt.

Har venta i ti år

Når ho då har klart å få bukt med einsemda og allergien vert gleda enda større når det endeleg klaffar. For Kloster har brukt nærare eitt tiår på å kvalifisere seg til ein meisterskapsfinale.

– Du seier du har venta ti år på denne dagen. Fortel korleis det er å jobbe for noko ein ikkje klarer å få til?

LETTA: Line Kloster skal springe EM-finale tysdag kveld. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Nei, det er jo heile tida ei blanding av å vite kva du er god for. Og på ein måte ikkje får det til. Det er små ting som skal gå gale før det ikkje går. Og då får ein litt den kjensla: «Kor lenge skal ein gidde å halde på»?, seier Kloster vidare.

Og endeleg kan 34-åringen puste letta ut.

– Det er veldig lettande. Det er litt sånn når det går stong ut kvar gong du skal prestere, så byrjar ein å lure på kvifor ein gjer dette her.

Tysdag spring Kloster EM-finale på 400 meter hekk. Den vert sendt direkte på NRK1 og startar klokka 21.18.