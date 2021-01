Lindvik operert

Marius Lindvik ble nyttårsaften operert for tannproblemer på sykehuset i Innsbruck, etter at han tidlgere på dagen trakk seg fra kvalifiseringen til nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen. Det er fortsatt uavklart om det kan bli aktuelt for Lindvik å komme tilbake til det siste rennet i hoppuka.