Lindvik med bindingstrøbbel – så slo han resten av hoppeliten

– Det var deilig! Den smakte fryktelig godt. Jeg har vært så nærme mange ganger her, sier Lindvik på TV2s sending etter seieren.

Lindvik var best etter å ha vært nest best stort sett hele hoppuka. Denne gangen kunne ikke selv Ryoyu Kobayashi gjøre noe med nordmannen.

– Jeg hadde en god idé og god plan før jeg kom til bakken. Jeg er veldig glad, sier Lindvik.

Men det skjedde ikke uten litt dramatikk.

For Lindvik skulle hoppe som fjerde sist i Bischofshofen. Da han skulle flytte seg over til bommen, oppstod det et problem for nordmannen. Han så tilsynelatende ut til å slite med bindingen på skiene, og det tok et par minutter før det ordnet seg.

– Ble et prosjekt på toppen

Men da utstyret var som det skulle, hoppet Lindvik strålende. Han hoppet 133.5 meter, og var dermed med i tetkampen i finaleomgangen.

– Jeg slet litt med å få den inn i skoen, så det ble et prosjekt på toppen der, sier Lindvik om bindingsproblemene.

– Det pleier å være kronglete av og til, men nå måtte jeg ha hjelp. Men fikk den inn til slutt og pustet ut to ganger.

Hopptrener Alexander Stöckl var meget imponert over begge hoppene til Lindvik. Hopptreneren mener at Lindvik viste styrke da han først slet med bindingen.

– Det er stort, synes jeg. Det er av og til greit å bli litt forstyrret, for da tenker man ikke altfor mye. Men han henter seg inn med et godt hopp, sier Stöckl til NRK.

Nesten for Granerud

Granerud tok altså andreplassen. Men han er ikke helt fornøyd med hvordan sesongen har gått så langt.

– Det smaker omtrent som andreplass i for to dager siden. Jeg har kommet inne i seierstørket. Det er uvant å gå så lenge uten å vinne, sier Granerud på TV 2s sending.

– Men det er veldig mye bedre i dag, når vinneren er norsk, fortsetter fjorårets suverent beste hopper.

Stöckl mener at Granerud bare mangler noen tekniske småting før han er tilbake i toppen.

– Det er fortsatt noen småting som ikke stemmer. Han har masse energi, men han kommer seg ikke over i balansen, mener Stöckl.

Norske skuffelser

Men kronglete var det ikke i hans andre hopp. Han leverte et knallsterkt hopp, med kun tre hoppere etter ham. Verken Granerud eller Kobayashi klarte å måle seg med Lindvik, og dermed fikk han sin seier i Bischofshofen.

Det var også noen av de norske som var uvanlig svake. Verken Daniel André Tande, Johann-André Forfang eller Robert Johansson kjempet om noen god plassering.

Det gjorde for så vidt ikke Fredrik Villumstad heller, men han gjorde et meget sterkt renn i forhold til forventningene. Han tok seg først videre til finaleomgangen, og havnet på 21.-plass til slutt.