Lindsey Vonn vil konkurrere med Jansrud og co.

NIF betalte 850.000 for omtale

Norges Idrettsforbund betalte om lag 850.000 kroner for en avtale med nettsiden nettstedet Around the Rings i forkant av ungdoms-OL, skriver VG. Skribentparet Ed og Sheila Hula hadde som oppgave å skrive om arrangementet.

– Vurderingen fra NIF var at man ønsket å få mest mulig og best mulig innhold i publikasjonen som leses av hele den olympiske familien, både sponsorer, medlemmer, komiteer og medieselskaper. Derfor valgte man å betale for reise og opphold for å få innholdet, sier Niels Røyne i Norges Idrettsforbund til avisen.