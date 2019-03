Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– De er så ballsikre og det går så fort at når du går på for å presse, vet du at de har to eller tre å spille til, så det er nesten ikke noe vits. Jeg følte jeg sprang rundt som en tulling og gjorde egentlig ingenting, sier Thorsnes til NRK etter kampen.

For et Lillestrøm lag som er vant til å ha ballen mye i Toppserien, gikk det fort i svingene da Barcelona hadde ballen.

Etter bare tre minutter spilte Vicky Losada fri Marta Torrejón, som slo presist inn til Toni Duggan. Sistnevnte satte ballen sikkert i nettet.

Den engelske spilleren Duggan var stadig på rett sted til rett tid. Etter 24 minutter fant den beryktede kantspilleren Lieke Martens et rom bak LSKs høyreback Moe Wold.

Martens la inn til Duggan, som hadde løpt seg fri fra LSKs forsvarsspiller Sarah Suphellen. Duggans avslutning gikk stang inn, og dermed stod det 2–0 til hjemmelaget etter 23 minutter.

– Vi er bedre enn dette

Like før pause var LSKs Emilie Haavi uheldig idet hun snudde ryggen til på et innlegg, og dommeren blåste straffe for hands. Mariona Caldentey satte straffesparket sikkert i mål. Spanjolene gikk i garderoben med en komfortabel 3-0-ledelse.

NEST BEST: LSK Kvinner ble noen nummer for små i kveldens kamp. Foto: Josep Lago / AFP

Etter et snaut kvarter inn i andreomgang kom den eneste store sjansen for LSK. Guro Reiten traff Ina Gausdal i feltet på et hjørnespark. Headingen til Gausdal var god, men Barcelona-keeperen vartet opp med en god redning.

Det ble ingen skåringer i den andre omgangen, til tross for stor Barcelona-dominans.

LSK-keeper Cecilie Fiskerstrand omtaler kampen som «veldig vanskelig».

– Vi sliter jo i store deler av kampen og det var ikke dette jeg hadde sett for meg, sier Fiskerstrand.

– Vi er bedre enn dette, så vi skal gi de en bedre kamp på Åråsen, sier hun videre.

– Skuffa og lei meg

Lillestrøms stjernespiller Guro Reiten legger ikke skjul på skuffelsen etter tapet.

– Jeg er skuffa og lei meg, og det var ikke sånn det skulle bli. Men vi er ikke gode nok og de fortjener å vinne denne kampen her, sier hun til NRK.

SKUFFET: LSK-stjerne Guro Reiten. Foto: Josep Lago / AFP

Reiten sier at LSK-spillerne fikk et «temposjokk» i starten av kampen.

– Vi henger i tauene hele veien. Vi kommer litt bedre inn i det i andre omgang, og kanskje skulle vi ha spilt med en femmer på midten, men de er gode.

– Vi er fattet, men selvfølgelig litt prega. Det var tøffere enn det vi hadde håpet og ventet. Men vi var jo også ganske nøkterne ettersom vi visste at det kom til å bli en tøff kamp for oss, sier LSK-trener Hege Rise til NRK etter kampen.

Dette er første gang LSK er i en kvartfinale i mesterligaen. I fjor ble de slått ut av Manchester City i åttedelsfinalen. I 2005 og 2007 kom henholdsvis Kolbotn og Trondheims-Ørn til semifinale i mesterligaen.

Returoppgjøret spilles neste onsdag på Åråsen.