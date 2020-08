Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lillestrøm tapte 0-2 på eget gress mot Sogndal og ligger syv poeng bak en plass som gir direkte opprykk.

– I dag er vi for dårlig i nesten alle deler av spillet, sier LSK-trener Geir Bakke til NRK.

– Begynner det å nærme seg krise?

– Ja, det er grusomt. Å tape mer enn man vinner er forferdelig. Vi er i førstedivisjon og har en ambisjon om å vinne majoriteten av kampene selvfølgelig, innrømmer treneren.

Skulle vinne alt

Før sesongen startet var selvtilliten på et helt annet nivå.

– Det blir forventninger til at vi skal vinne alle kamper i år. Vi har selv forventninger til at vi skal vinne alle kampene, sa Tobias Salquist i juni.

DÅRLIG KAMP: Lillestrøm startet sesongen med to strake seiere, men har ikke vunnet siden. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Etter syv kamper har laget flere tap enn seiere, og laget er nærmere nedrykk enn direkte opprykk. Det er langt ifra godt nok for et lag som har klare ambisjoner om å rykke rett opp til Eliteserien.

– Vi har ikke vært gode nok, en klubb som Lillestrøm skal gjøre det bedre i førstedivisjon, er dommen fra dansken i dag.

Dårlig førsteomgang

Det er primært i angrep kanarifuglene har slitt med bare syv scoringer, mens det i andre enden har sett bedre ut. Men det var ikke tett bakover i kampen mot Sogndal.

Bortelaget tok ledelsen etter et langt innkast som Kristoffer Hoven enkelt headet i mål. Det var ikke spilt 20 minutter før Sogndal doblet ledelsen. Endre Kupen fyrte av fra distanse, ballen gikk via et LSK-bein og i bue inn i mål.

– Vi får det første målet, det er ofte viktig i kamper, spesielt mot et lag som sliter, sier Sogndal-trener Eirik Bakke.

Bytter til ingen nytte

LSK-treneren var langt fra fornøyd med førsteomgangen og gjorde tre bytter i pausen. Det ga en liten effekt og Lillestrøm var det førende laget, blant annet var både Thomas Lehne Olsen og Alexander Sannes svært nær en redusering, men Renze Fij i Sogndal-målet stod godt og hindret forsøkene.

INGEN SVAR: LSK-trener Geir Bakke sier han må gå i dybden for å skjønne hvorfor kampen ble som den ble. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

– I dag var det å blø for drakta og kjempe for poengene. Det var en skikkelig lagseier. Vi hadde en god keeper bak og stod imot et bra fysisk Lillestrøm, det er jeg imponert over, sier Sogndal-treneren.

Hjemmelaget fikk aldri den forløsende scoringen og Sogndal tok alle tre poengene, som fører dem opp på en fjerdeplass på tabellen. Mens hjemmelaget forblir på en tiendeplass, fire poeng over Kongsvinger på nedrykksplass.

– I dag er Sogndal bedre enn oss i store perioder og vi leverer ikke bra nok fotball. Vi ser litt bekymret ut med ballen og gjør enkle feil, sånn vi skal ikke ha det. er konklusjonen fra LSK-treneren.