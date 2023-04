Lillehammer kan vrakes – får krass kritikk etter «tråkke-tabbe»

– Jeg synes jo det er trist at det forsvinner fra terminlista uten at jeg vet helt hva som er grunnen. Om det er fordi det kom snøfall og ting ble som de ble. Det var en tydelig misnøye, men samtidig er Lillehammer flinke til å arrangere, sier Robert Johansson til NRK.

Hopperen og lillehamringen får trolig hjemstedet fjernet fra Raw Air kommende sesong. Lørdag kom FIS-utkastet for 2023/24-kalenderen, hvor Lillehammer er erstattet med Granåsen.

At Granåsen kommer inn etter ombyggingen, er åpenbart, påpeker Johansson. Samtidig ønsker han å gå tilbake til fire bakker – og ikke tre – slik det var fra Raw Air-starten.

REAGERER: Robert Johansson. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ingen grunn til å skamme oss

FIS-styret skal gi sin endelige godkjennelse av Lillehammer-vrakingen på et styremøte 24. mai.

Arrangøren selv var forberedt på at de kunne miste Raw Air.

– For det første har vi stadig hørt diskusjoner om Raw Air som turnering og ønske om endringer, uten at vi visste at det gjaldt oss. For det andre var det jo en spesiell situasjon under Raw Air i vinter, sier Per Olav Andersen.

I mars var nemlig ikke Lillehammer-bakken klar til konkurransestart. Manglende tråkkemannskap gjorde at arrangøren ikke klarte å ta unna den varslede snømengden, noe som førte til forsinkelser.

«En grov feilvurdering», konkluderte en selvkritisk Andersen den gangen.

– Når det er sagt, er det en diskusjon om hvordan vi kunne gjøre bakken klar. Det å bare bruke maskin og ikke tråkkere, var et tema den mandagen. Vi har profesjonelle bakkemannskaper i motsetning til mange andre arrangører. Vi holder verdenscup-standard på trening. Våre mannskaper, utøvere og trenere som er der daglig, mente at det ville være best å gjøre som vi gjorde, sier Andersen i dag.

– Men det var en tabbe ut ifra regelverket. I ettertid, sett under ett, leverte vi fire relativt gode renn både på tid og kvalitet. Vi har ingen grunn til å skamme oss selv om det var en opphetet diskusjon den dagen, legger han til.

FIS: – Ikke verdenscup-standard

Mange var naturlig nok misfornøyde med arrangøren. Blant dem var Norges sportssjef Clas Brede Bråthen.

Arrangøren vet imidlertid ikke hvor mye tabben spilte inn i FIS-avgjørelsen.

– Bråthen og jeg var relativt enige om hva som var utfordringen. Den spilte veldig inn på stemningen under arrangementet i alle fall. Men hvordan den spilte inn nå, vet jeg ikke. At den alene skal ha så stor betydning, det tror jeg ikke, sier Andersen.

– Men heller ikke uvesentlig?

– Helt sikkert ikke uvesentlig, nei. Den ligger der, sier Andersen.

FIS' renndirektør Sandro Pertile forklarer først vrakingen med at FIS ønsker å øke verdien på Raw Air, og de vil diskutere hvordan de neste ukene.

Samtidig er han klar på at konkurransen i mars med manglende tråkkere ikke holdt god nok standard.

– De må jobbe for å komme opp på et bedre nivå. Det er av respekt for de andre lokale organisasjonskomiteene, også, sier Pertile til NRK.

– Dette er en viktig avgjørelse, og Lillehammer er et viktig sted. Vi samler tilbakemeldinger fra lag, og vi fikk noen veldig negative kommentarer. Vi har også sett tilbake i tid. Vi vil jobbe sammen med Lillehammer for å få dem tilbake der de skal være. Folk må anerkjenne at dette ikke holdt verdenscup-standard, sier Pertile.

FIS-TOPP: Sandro Pertile. Foto: Geir Olsen / NTB

Pertile ønsker ikke å anslå hvor mye FIS har vektlagt episoden i mars.

– Jeg velger å se positivt på det. Det er en mulighet til å endre, det bør være fokuset. Det som skjedde hjelper oss ikke hvis vi ikke ser fremover. Lære av fortiden, og jobbe mot fremtiden, sier Pertile.

– Jævlig kjipt

Robert Johansson synes det er trist hvis den episoden ble avgjørende.

– For meg er det jævlig enkelt. Vi kan se så kort tilbake som til VM i Planica, der var det kombinertrunder med bare tråkkere. Lillehammer foreslo først tråkking, så maskin og så gå over med hoppski. De prøvde bare hoppski i Planica, og det ble flere fall fremover på grunn av lugging. Da bakken var klar i Lillehammer, var det kjempefine forhold. Sikkerheten ble etter min mening ivaretatt. Jeg synes det er jævlig kjipt hvis det er den seansen som skal ødelegge, sier Johansson.

Alessandro Pittin klagde på sletta etter å ha falt stygt i Planica. Da neste hopper også falt, ble rennet startet på nytt to timer senere. Du trenger javascript for å se video. Alessandro Pittin klagde på sletta etter å ha falt stygt i Planica. Da neste hopper også falt, ble rennet startet på nytt to timer senere.

Silje Opseth synes også det er trist at hjemmearenaen ser ut til å forsvinne fra Raw Air.

– Jeg skulle veldig gjerne sett Lillehammer på programmet. Det er en bakke jeg trives godt i, sier Opseth, som imidlertid understreker at det er flere perspektiver å ta hensyn til.

VANT: Silje Opseth gikk til topps under Raw Air-rennet i Lillehammer i mars. Foto: Geir Olsen / NTB

Pertile ønsker ikke å kommentere Johanssons sammenligning med VM.

– Jeg trenger ikke å kommentere det. Hvis de har motivasjon til å forbedre seg, ser jeg ikke problemet, sier Pertile.

Det første utkastet for 2023/24-kalenderen i hopp legger også opp til to skiflygingsrenn med verdenscupstatus for både kvinner og menn i Vikersund under Raw Air. I tillegg skal tyske Oberstdorf søke om et kvinnerenn i skiflyging.

Blir forslagene banket gjennom, blir det for første gang hopping i verdens største bakker for kvinnene også i verdenscupen.