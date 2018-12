Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Som i går og på fredag, var det ingen som kunne matche Jarl Magnus Riiber når kombinertgutta kjempet om seiere og verdenscuppoeng på Lillehammer.

– Det er litt ubeskrivelig, jeg synes ting funker, så det er bare å gå. Jeg viser at jeg kan gå like fort som de andre og da blir jeg stabil, sier Jarl Magnus Riiber til NRK etter den tredje strake seieren.

Oslo-gutten har startet sesongen forrykende, og med en seiersmargin på 55 sekunder, er det liten tvil om at han for øyeblikket er den beste kombinertløperen.

Men selv om ingen av forfølgerne tok sekunder på mannen med tre strake triumfer, var det en blytung affære skal vi tro hovedpersonen.

– Jeg er defensiv i huet hele veien, er sliten av å ha gått i kjelleren to dager på rad, og må gjøre det for tredje dag på rad. Med det været som var her i dag, så var det ikke mange positive tanker som gikk gjennom huet, sier Riiber til NRK.

Dobbelt norsk

Riiber gikk ut 21 sekunder foran nærmeste konkurrent, Franz-Josef Rehrl, og selv med negative tanker og knallharde OL-løyper fra vertsbyen i 1994, maktet ikke kobbelet med løpere å ta sekunder.

21 sekunder ble til 35, som igjen ble til nærmere minuttet. Fokus i den jagende gruppen skiftet fra seier til kampen om tredjeplassen.

Og den var Jørgen Graabak sulten på. Nordmannen la seg i front av feltet inn i den nest siste bakken og skrudde opp tempoet. Da klarte verken Rehrl, Watabe eller Johannes Rydzek å følge.

Graabak sørget for dobbelt norsk og en forrykende kombinerthelg på Lillehammer.

– Det var fantastisk deilig, jeg var litt frustrert i Kuusamo og etter de første dagene her, også får jeg en opptur. Det smakte skikkelig bra, sa dagens andremann til NRK etter turen opp på podiet.

STORFORNØYD: Jørgen Graabak var storfornøyd med dagens andreplass. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Leder sammenlagt

Jarl Magnus Riiber som før sesongen stod med tolv pallplasser i verdenscupen, men kun én seier, har med trippeltriumfen på Lillehammer firedoblet antall seiere.

Og med verdenscupseiere kommer også den gule sammenlagttrøya. Der har nordmannen en ledelse på nesten 200 poeng over nestemann på listen, Eric Frenzel.

Men helgen på Lillehammer, hvor forspranget har blitt sementert, har kostet både fysisk og psykisk.

– Etter det som skjedde i hoppbakken den første dagen, så var det tungt. Det å hoppe 82 meter og starte uken sånn, når det har vært mye snakk om den gule trøya og at det bare er å ta den. Det er det ikke, man må levere, understreker Riiber.

Espen Bjørnstad ble til slutt nummer seks, Jan Schmid nummer åtte og Magnus Krog nummer ni i det siste rennet på Lillehammer.