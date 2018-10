Lille Gibraltar med historisk seier etter nasjonalsang-kluss

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Gibraltar hadde kun scoret fem offisiell landslagsmål, og sluppet inn hele 107. De siste 22, av 22 tellende, landskampene hadde endt med tap.

I det 23. forsøket, mot Armenia gikk det endelig veien.

Men oppgjøret i gruppe D i nasjonsligaen mellom Armenia og Gibraltar startet riktig nok ikke så bra for gjestene. For før kampstart ble i stedet Liechtenstein sin nasjonalsang spilt for spente spillere fra Gibraltar.

– Gibraltar sitt fotballforbund er meget skuffet, skrev de på Twitter, før de la til at Armenia sitt forbund hadde beklaget hendelsen, og at det også ble beklaget over høyttaleranlegget på stadion i Jerevan.

Det kan nok uansett ikke ha preget spillerne så altfor mye. For fem minutter etter pause scoret Gibraltars forsvarsspiller Joseph Chipolina sitt første landslagsmål, fra straffemerket.

Gjestene stod imot et enormt press fra Armenia, ledet av Henrikh Mkhitaryan. 10 skudd på mål ble alle stoppet. 22 prosent ballinnehav skulle vise seg å holde.

For scoringen ble historisk for det lille laget fra den britiske kolonien med drøyt 34.000 innbyggere.

Jubelscenene var rørende.

Gibraltar har bare vært anerkjent av UEFA siden 2013. De står med kun én seier i en vennskapskamp mot Latvia tidligere i år. I nasjonsligaen har de tapt de to første kampene, mot Makedonia og Liechtenstein. De møter sistnevnte igjen på tirsdag.

Det skal nevnes at de to nasjonalsangene til Gibraltar og Liechtenstein er nærmest identiske, med unntak av at Lichetenstein sin «Oben am Jungen Rhein» har et ekstra refreng mer enn «God save the queen», og teksten er på tysk.