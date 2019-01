Lille Chile føler seg ledd av og krever mer respekt

Chile stod for et av håndball-VMs mest overraskende resultater, da de valset over Østerrike og vant med åtte mål i Norges gruppe. Jubelscenene i Boxen etter lagets andre seier i VM-historien, var ikke annet enn rørende.

STOR DAG: Chiles spillere slo Østerrike med åtte mål i VM.

– For oss var det utrolig. Det var en karusell av følelser, og jeg hadde så mye inni meg, sier lagets kaptein Marco Oneto.

NRK møter 36-åringen på kafé få meter fra spillerhotellet. VM er godt i gang og veteranen har mye på hjertet, virker det som. Spesielt er han oppgitt over det han føler er harselering av laget, som ble spådd nord og ned av alle før mesterskapsstart. I åpningskampen mot vertsnasjon Danmark tapte de med hele 19 mål.

– Vi var ikke oss selv. Vi vet at de er bedre enn oss, men i ånden skal de ikke få være større enn oss. Det skal ingen være, sier Oneto.

– Respektløst

Men det er ikke det han synes er tristest.

– Jeg fikk høre av venner i Danmark at dansk media snakket dårlig om oss og nærmest lo av vårt nivå. Det er veldig respektløst, for deres og vår realitet er veldig forskjellig, mener kapteinen.

Det var ifølge den nå 204 centimeter høye linjespilleren selv en tilfeldighet at han begynte med håndball som 13-åring. Fire år senere reiste han til Spania, og i de neste 18 årene var han proff i en rekke europeiske toppklubber. Nå arbeider han med ulike prosjekter for å gjøre håndballen større i eget hjemland. Et land hvor fotball er stort, mens bare rundt 10.000 av 17,5 millioner innbyggere spiller håndball.

Det er ikke tvil om at han brenner for idretten sin.

– Vi jobber hardt, og har ingen lønn eller stor sponsor. Det er vanskelig å være oss, så jeg blir veldig skuffet og sint når noen snakker om oss på en frekk måte, og ler av karrierene våre. Det er ikke riktig, slår han fast.

STOR STREK: – Jeg har bare sett én mann i Chile som er høyere enn meg, sier 204 centimeter høye Oneto.

Støtter utvidet VM

Tirsdag møter Norge Chile i nest siste gruppespillkamp.

– Hvis man ikke respekterer oss, så er det farlig. Vi har ingenting å tape. Det har dere, sier Oneto og smiler.

Kaptein Bjarte Myrhol lover at Norge i hvert fall ikke vil undervurdere sin motstander.

– Er det noe vi er gode på, så er det å vise andre lag respekt. Vi tar alle lag seriøst, sier han.

CHILE-STJERNE: – Jeg drømte aldri om mesterliga eller å vinne serier, jeg ville bare ikke være noe dårligere enn andre, forteller Oneto.

At VM øker fra 24 til 32 om to år er blitt møtt med kritikk av mange. Det sies blant annet at nivået på en rekke kamper da vil falle. Oneto ser ikke slik på det.

– Nå er håndball europeisk, men det vokser allerede. Hvis vi har en sjanse til å åpne mulighetene for flere lag, også de på nivået under oss vill det vokse mer. Vår nasjonale liga er amatører og dårlig, så eneste muligheten til å øke nivået er i internasjonale turneringer, sier han.

– Jeg forstår at lag som Danmark ikke ser at dette er en mulighet for den globale håndballen. Ellers vil det vøre tre-fire lag som gjør som de vil, men resten av verden vil ikke bry seg. Vi må kjempe, og vi har et ansvar for å gjøre sporten vår større, legger Oneto til.