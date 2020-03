Sverige stiller i v-cupavslutninga

I motsetning til Noreg har Sveriges langrennslandslag bestemt seg for å stille i verdscupavslutninga i Canada og USA. – FIS har fortalt at konkurransane skal gå som planlagt og me planlegg for det, seier langrennssjef Daniel Fåhraeus til SVT.



Han seier at det ikkje finst restriksjonar i Sverige enno.

– Det ser likt ut i Canada og me fylgjer utviklinga. Det er trist at Noreg ikkje reiser, men det er ein avgjerd som me ikkje kan påverke. Dei skulle reise i går og har openbert tatt ei anna avgjerd enn kva me har gjort.



Det svenske sprintlaget er alt på plass i Canada og laget hadde i går møte med FIS i Quebec. Det russiske laget skal også ha kome til Canada.