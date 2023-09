– Eg trur vi alle skal ta netthat med ei klype salt, seier Lieke Klaver til NRK.

Ho snakkar om rykta som oppstod etter eit av VMs mest dramatiske augeblikk.

Nederland sin store stjerne, Femke Bol, spurta innbiten for å halde USA bak seg på den blanda stafetten, men få meter før målstreken, gjekk ho spektakulært på trynet.

Sigeren glapp og i etterkant spekulerte fleire i sosiale medium om det var dårleg stemning internt i det nederlandske laget.

– Hald kjeft

Ein video frå pressesona byrja raskt å spreie seg på TikTok. På videoen kunne ein sjå Nederlands to største profilar, nemnde Bol og Lieke Klaver, side om side framfor journalistane.

Medan Bol vart intervjua fanga kameraa også opp Klaver, som tilsynelatande kikka hatefullt mot lagvenninna.

Meir trengst ikkje for å skape ein rykteflaum om splitting i laget, og undervegs i meisterskapen såg Klaver seg nøydde til å gå ut og kommentere videoen som spreidde seg på internett.

– Eg stod ved sida av Femke for å verne henne og for å sørgje for at ho ikkje var åleine med media. Viss du ser denne videoen, vêr vennleg å be ryktespreiarane om å halde kjeft, skreiv Klaver på Instagram.

RYKTE: Eit lite blikk til sidan, mot kvar Bol stod, og påstandane om splitting i det nederlandske laget var i gang.

– Mykje falske ting på internett

NRK møter nederlendaren etter ein andreplass under Diamond League-stemnet i Brussel. Klaver har rokke å få kaoset frå VM litt på avstand.

Ho nyttar høvet til å ta eit oppgjer med den rådande kulturen på internett, der ofte anonyme profilar tillèt seg å skrive stygge ting om andre.

– Eg trur ikkje vi skal ta negativiteten så seriøst. Det er veldig lett å leggje ut alt på nett. Eg får også mykje hat, men eg bryr meg ikkje, fordi ... Ja, det er på nett. Eg meiner at det er mykje falske ting på internett, fortel Klaver.

LAGVENNINNER: Bol og Klaver etter stafettgull i VM. Foto: Reuters

Ho er sjølv svært populær på Instagram, med over 700.000 følgjarar. Ho ønskjer å leggje stormen frå VM bak seg og vil ikkje gå meir inn på korleis ryktespreiinga påverka henne.

– Men det er eit nytt døme på at eg veit at internett er «fake».

– Blir litt sint

Heller ikkje Bol likte videoen som framstilte henne og Klaver som uvenner.

– Eg er litt sint på grunn av det. Eg sa til dei andre på laget at dei kunne gå, eg kan gjere dei siste intervjua. Men Lieke vart ved mi side og sa at ho ikkje ville late åleine etter seg meg med media. Eg skal hjelpe deg, fortel Bol til Citius Mag.

Ho slo kraftig tilbake i VM etter fallet på opningsdagen. Først sprang Bol inn til gull på favorittdistansen 400 meter hekk. Så sikra Nederlands kvinnelag stafettgull på 4x400 meter med ein imponerande sluttspurt.