På pressekonferansen før helgas løp i Miami dukka Lewis Hamilton opp i smykke frå topp til tå. Fleire halskjeder, tre klokkar og ringer på alle fingrar.

– Eg kunne ikkje fått på meg meir smykke om eg prøvde, innleidde Hamilton med.

Kanskje var det siste stikk i ein lang krangel med FIA og Formel 1s nye løpsdirektør Niels Wittich.

Formel 1 har nemleg lenge hatt ein regel om at det ikkje er lov å bruke smykke i bilen, men regelen har aldri vore handheva. Men no blir det ei endring på det. For Wittich har annonsert at Formel 1 no vil byrje å slå ned på regelbrota.

Hamilton meiner det er ein feil.

– Eg vil ikkje krangle om dette. Det er veldig, veldig tullete, seier Hamilton ifølgje The Guardian.

Nektar å ta ut smykka

På pressekonferansen fortalde han at han køyrer med ringar i øyra og i nasen under løp, og at sistnemnde ikkje er mogleg å ta ut.

STIKK? Hamilton tok på så mykje smykke som han kunne. Foto: John David Mercer / Reuters

– Eg har vore i sporten 16 år og eg har brukt det i 16 år. Det verkar unødvendig å hamne i denne diskusjonen. Vi har større ting å ta oss av, så eg tykkjer det bør vere fokuset, seier Hamilton.

Hamilton sa at han nekta å ta av seg smykka.

– Viss dei stoppar meg, så får det berre vere. Vi har ein reservesjåfør, så vi er førebudde for helga. Det er mykje å gjere i denne byen uansett, så det går bra, seier mannen som har vunne meisterskapen sju gonger.

Fredag kveld skriv BBC at Hamilton fjerna to smykker før fredagens trening, og har fått ein spesialtillatelse til å bruke neseringen mot at han fiksar det i løpet av dei to neste løpa.

Hamilton får uansett støtte av tidlegare erkerival Sebastian Vettel, som seier dei nye reglane verkar å vere retta direkte mot Hamilton.

– Det er ganske unødvendig å blåse dette opp. Det kjennest som det er målretta mot Hamilton, seier Vettel.

Store bøter

Formel 1 meiner smykka skaper ein tryggingsrisiko, spesielt viss bilen plutseleg skulle ta fyr. No vil dei byrje med stikkprøver for å sjekke at løparane følgjer reglane, og vil dele ut enorme bøter om dei avslører brot på regelverket, skriv tyske AMuS.

STØTTAR HAMILTON: Sebastian Vettel på pressekonferansen før Miamis Grand Prix. Foto: John David Mercer / Reuters

Ifølgje det anerkjende motorsportmagasinet vil bota ved første regelbrot kunne vere på 500 000 kr. Ved andre regelbrot er bota på ein million, og ved tredje regelbrot 2,5 millionar og mogleg trekk av poeng i meisterskapen.

– Det er ei tryggingsbekymring viss bilen tek fyr, men i ei viss grad er det eit personleg val og vi er gamle nok til å ta avgjerder i bilen, seier Vettel.

– Eg synest det er eit steg bakover, med tanke på dei stega vi har teke i denne sporten. Det er viktigare saker og tema vi bør fokusere på. Vi har gjort store framsteg i sporten, men dette er ein liten ting, meiner Hamilton.