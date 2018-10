Norway Chess med store endringer

Arrangøren av Norway Chess er lei av at for mange partier ender i remis og har laget helt nye regler foran 2019-turneringen, skriver nettsiden mattogpatt. Nå innføres det kortere betenkningstid (to timer totalt). Samtidig blir det gitt to poeng for seier og ved remis skal det spilles et såkalt armageddonparti der hvit får ett minutt ekstra og må vinne. Vinneren av partiet får 1,5 poeng, mens taperen får 0,5 poeng.