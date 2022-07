– VM-sølv er ein utruleg stor ting å oppnå, samtidig blir eg slått av folk som er dårlegare enn meg. Eg er skuffa over meg sjølv, sa Jakob Ingebrigtsen etter å ha vorte slått av Jake Wightman i VM-finalen på 1500 meter.

Den nybakte verdsmeisteren lèt seg likevel ikkje provosere å bli kategorisert som «dårlegare» av mannen han slo.

– Viss eg ikkje er like god som han, så greitt nok, men i dag så kjende eg at eg sprang det beste løpet for meg. Eg må ta vare på denne augneblinken, seier briten til NRK.

Les også: Ingebrigtsen slakter seg selv etter VM-sølv – totalt uenig i brorens forklaring

19 av 20 gonger

28-åringen har hatt ein atskilleg lengre veg mot toppen enn den norske rivalen sin, og det var ikkje mange som peika på han som favoritt i VM. Strategien før finalen la han saman med trenarfaren.

– Det han gjorde, var det vi diskuterte i går, som var å følgje med brota, sparke frå med 150 meter igjen og bruk farten, seier Geoff Wightman.

Han lèt seg heller ikkje hisse opp over Jakob Ingebrigtsens stikk til sonen.

– Jake har ikkje slått Jakob sidan Jakob var 15. Men meisterskap er noko anna. Du kan setje dei opp mot kvarandre 20 gonger og Jakob ville vinne 19, men løpet i dag var nummer 20. Moglegheitene baud seg, du får éin sjanse. Men Jakob er framleis nummer éin i verda.

SISTE STIKK: Jake Wightman sørgde for at det britiske flagget vaia høgast etter VM-finalen på 1500-meter, medan Jakob Ingebrigtsen tusla rundt og irriterte seg. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Løp for livet

Jakob Ingebrigtsen sprang offensivt i finalen, men etterpå innsåg han at han burde sprunge endå fortare. Han klarte nemleg ikkje å riste av seg Jake Wightman, som er ein svært god spurtar. Då briten sneik seg forbi i den siste svingen, hadde ikkje Ingebrigtsen noko å svare med.

– Eg gjorde det med intensjonen og håp om å vinne. Eg trudde ikkje at eg skulle klare det før eg passerte målstreken. Jakob er så god at eg trudde han skulle ta meg igjen. Eg sprang for livet. Eg kan ikkje tru at dette er påskjønninga for det, seier Wightman og ser ned på medaljen.

– Kor viktig har far din vore for dette?

– Veldig viktig. Han har trena meg sidan eg var 14 år. Før det var det mamma. Det er ein spesiell augneblink for han og. Det er unikt at han får bli med på denne reisa.

Trenarfaren: – Lagar mykje støy

Det stadfestar faren:

– Fram til det var 150 meter igjen, var det eit heilt vanleg løp. Men frå då var det annleis. Då måtte eg berre halde auge med kven som var bak han og korleis tida var. Eg trur eg var rimeleg kontrollert, men eg veit ikkje. Eg hugsar faktisk ikkje så godt, eg ser fram til å sjå løpet igjen, seier han til NRK.

Han trudde på at sonen kunne vinne.

– Alle kan seie det, men å gå ut og gjere det i ein VM-finale mot den motstanden, er spesielt. Veldig spesielt. Og det er fortenesta hans, ikkje min. Eg lagar mykje støy i bakgrunnen, men han gjer ting trass i meg, ikkje på grunn av meg, seier ein lykkeleg far.

Slik var VM-finalen på 1500 meter: