Ler av nye VM-påfunn: – Lette etter en gullknapp for å komme rett til semifinalen

Lagene la raskt merke til den lille, røde knappen som er plassert på delegatbordet ved siden av hver trenerbenk under VM.

HØY FEM: Veronica Kristiansen og Camilla Herrem etter seieren mot Polen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Buzzeren» kaller de den, forteller håndballjentene.

Den kan en lagleder trykke på når man ønsker timeout, og den lager en liten lyd, fremfor å legge et kort på bordet og kanskje måtte vente noen sekunder på at det blåses av som tidligere.

– Jeg gikk bare og lette etter gullknappen så jeg kunne trykke for å komme rett til semifinalen, men jeg fant ingen gullbuzzer eller konfetti eller noe, så vi får vel bare kjempe videre, sier Camilla Herrem og ler.

– Litt som i X-factor. Rett til finalen, følger Veronica Kristiansen opp med.

Sabotasjemuligheter?

Men ikke alle har vært like begeistret for timeout-knappen som de norske spillerne. For selv om man bare har lov til å trykke når eget lag har ballen, innrømmer den svenske landslagssjefen, Henrik Signell, at den i verste fall kan åpne for spillsabotasje om et lag ikke respekterer reglene.

– Teoretisk rett kan man tjene på det, med straffe imot seg i stedet for å ha åpent mål, sier han til Aftonbladet.

LAGER LYD: Tsjekkia-trener Jan Basný trykker på timeout knappen mot Sverige. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Straffene for å trykke når eget lag ikke har ballen, er harde. Motstanderlaget får straffe, landslagssjefen får en advarsel og laget mister en timeout.

Trykker man idet motstanderen har målsjanse, deles det ut straffe, blått kort som kan føre til utestengelse av landslagssjefen og timeouten forsvinner.

Har snakket om det

Likevel kan man spekulere i om det ved visste tilfeller kan lønne seg, som hvis laget har en ekstra spiller på banen fremfor målvakt og motstanderlaget snapper ballen og stormer frem mot åpent mål i finalerundene.

– Vi snakket om det i går faktisk, at det kan skje. Men det er ikke noe vi frykter. Det får jo store konsekvenser for laget som gjør det, sier Herrem.

– Det kan jo kanskje lønne seg, men vi er ikke redd for noen sabotasje. Vi har tenkt til å nå finalen på en ren måte, understreker Kristiansen.

Teller ned for passivt

Timeout-knappen er ikke det eneste nye elementet under VM. I hallen i Bietigheim-Bissingen henger en stor resultatklokke høyt i taket. Når et lag nærmer seg passivt spill, teller den ned fra de seks pasningene laget har igjen.

– Jeg la først merke til den mot Argentina da jeg satt på benken. Det er kjekt at benken kan ha oversikt og gi beskjeder, mener Stine Bredal Oftedal, som tror spillerne klarer å la være å bli forstyrret av å se opp.

– Det er jo alltid noe nytt, men tingene i år tror jeg er veldig bra for håndballen, sier Herrem.

TELLER PASNINGER: På klokka i VM-hallen i Tyskland telles det automatisk ned fra seks til null pasninger ved passivt spill. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK