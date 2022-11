Maanum scoret mot United i Arsenals første ligatap

Frida Maanum fikk nettsus rett etter pause, men måtte se Arsenal rote bort alt i sluttminuttene og tape 2–3 hjemme mot Manchester United i engelsk superliga.

Resultatet stoppet Arsenals vinnerrekke på seks kamper. Inntil lørdag sto London-laget med full pott på toppen av tabellen, men kun målforskjell holder dem nå foran Manchester United og Chelsea.

Vertene så ut til å ha full kontroll foran 40.064 tilskuere på herrelagets Premier League-stadion, men på tampen raknet det helt. Arsenal bukket under for Uniteds presise dødballer. Først stanget Millie Turner inn 2–2 etter et frispark, mens Alessia Russo i overtiden fikk hodet på en corner.

Maanum ga Arsenal 1–1 drøyt et halvt minutt etter hvilen. Hun plukket opp ballen på egen banehalvdel, stormet framover og skjøt fra distanse. Skuddet gikk via Maya Le Tissier og i bue over keeper.

Det var Maanums fjerde ligascoring denne sesongen. Fire dager tidligere fikset hun 1–1 for Norge mot England i en treningskamp i Spania.

Arsenal hadde lagt bak seg en svak første omgang, men så langt bedre ut etter Maanums utligning. Det var ikke ufortjent da Laura Wienroither bredsidet inn 2–1 et kvarter før slutt. På det tidspunktet så United sluttkjørt ut, men det skulle likevel bli fullt drama.

Før pause var det dårlig keeperspill som hjalp United til å ta ledelsen. Manuela Zinsberger bommet grovt i sitt forsøk på å nå et innlegg, og ballen havnet hos Ella Toone.

Maria Thorisdottir og Vilde Bøe Risa ble sittende på United-benken gjennom hele oppgjøret.

