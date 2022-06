Lenge etter denne jubelen fikk de historisk VM-beskjed: – Nei, nei, nå tuller du!

Helt til slutt under Bislett Games, etter at Jakob Ingebrigtsen hadde vunnet drømmemila, stilte Line Kloster, Elisabeth Slettum, Lakeri Ertzgaard og Amalie Iuel seg klare for å løpe fire ganger 400 meter stafett. De ble slått av Storbritannia, men norsk rekord lyste på tavla ved siden av tiden 3.28,58.

– Da jeg så tiden i mål så brydde jeg meg mest om tiden, og ikke hvem som var først. Jeg har løpt mye stafett på collegenivå i USA og skjønte at den tiden var ganske bra, internasjonalt også, forteller Amalie Iuel.

De hadde også nådd målet om å løpe raskt nok til en plass i EM i august. Det de derimot ikke visste, og i grunn svært få andre på Bislett også, var at tiden var den 15. beste i verden på et drøyt år.

– Det var vel den irske treneren som sa at vi var inne på rankingen til VM. Vi stod i dopingkontrollen og bare «nei, nei, nei, nå tuller du. Det er et stykke unna det, men EM er i hvert fall spikret». Det var litt gøy da det gikk opp for oss, forklarer Iuel.

Historisk deltakelse

Aldri før har Norge hatt med et stafettlag i VM. Det ligger de altså veldig godt an til nå. Men de fire kvinnene trodde ikke på den historiske beskjeden de hadde fått da de dro hjem den kvelden.

JUBEL: Amalie Iuel var med på å starte kvinnenes stafettsatsing i friidretten på nyåret i fjor. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi la det litt fra oss, for vi trodde vi måtte regne litt på snittet siden vi bare hadde én god tid og de dårligere kunne trekke oss ned. Men så fikk jeg en melding av Elisabeth (Slettum) noen dager senere, med statistikken. «OJ, der står det svart på hvitt». Det er ganske kult, innrømmer Iuel, som allerede er VM-klar på 400 meter hekk.

For 10 lag er direktekvalifisert til VM, og så gjelder de seks beste tidene i tillegg. Norge har nå den femte beste av disse. Fristen for å kvalifisere seg til mesterskapet i Eugene om drøye tre uker går ut på søndag, men denne helgen er satt av til nasjonale mesterskap.

Har satset i halvannet år

Det norske laget har bare satset på stafett siden tidlig i 2021, og kom i gang som en del av «Like muligheter»-prosjektet, som skal løfte kvinneidrett.

– Vi har hatt mange stafettsamlinger og møttes jevnlig for å trene på vekslinger og for å skape mer samhold blant jentene. Det er en fin måte å kjenne litt på lagfølelse, som vi ellers ikke får så mye av i friidrett som er så individuelt, mener Iuel.

SUKSESS: Elisabeth Slettum (f.v.), Line Kloster, Amalie Iuel og Lakeri Ertzgaard utgjorde laget på 4 x 400m stafett for kvinner under Bislett Games. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Både Iuel, Kloster og Slettum skal til VM for andre distanser, og hvem som får den siste plassen og reserveplassen kan bli avgjort i helgen.

– Et VM gir enorm motivasjon og de individuelle kravene er ganske høye, så dette kan gi en mulighet som ellers ikke hadde vært der. Bare å få være med og se hvordan de store jentene gjør det, hadde nok gitt god motivasjon videre, sier Ertzgaard, som var en del av laget på Bislett.