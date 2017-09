– Akkurat nå er jeg helt slått ut. Jeg føler meg svimmel og klarer ikke helt å fokusere. Jeg er skuffa, men det kommer mange muligheter. Dette var bare ett løp av veldig mange, sier Leknessund til NRK etter en skuffende åttendeplass.

Den norske 18-åringen, som tok EM-gull tidligere i år, var sist ut av samtlige i den 21,1 kilometer lange tempoløypa i Bergen. Ved første mellomtid ledet han.

Det gjorde han også ved den andre passeringen, men da var forspranget til britiske Thomas Pidcock bare på ett lite sekund.

– Jeg skulle nok holdt mer igjen. Planen var egentlig å kjøre som jeg gjorde, å kjøre hardt til jeg var over bakken og hente meg inn igjen på vei ned. Men jeg stivnet helt og klarte ikke få opp farten derfra og inn til mål. Det er tydelig at jeg feilberegnet på den åpningen, erkjenner han etter løpet.

Fikk færre sekunderinger

For etter 16,9 kilometer var Leknessund plutselig 15,25 sekunder bak lederen, og nede på fjerdeplass.

– Jeg forstår ikke hvordan det kan skille så mye mellom de to passeringspunktene, sier NRKs ekspert Lars Petter Nordhaug.

GA FOR MYE: Andreas Leknessund innrømmer at han bommet på VM-taktikken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Leknessund fortsatte å tape tid inn mot mål. Dermed glapp også medaljen. I stedet endte sykkeltalentet på en åttendeplass - 32,30 sekunder bak verdensmester Pidcock.

– Jeg fikk færre og færre sekunderinger, og jeg merket at det gikk saktere, så jeg skjønte at jeg ble passert. Jeg forsøkte å omstille, og det gikk litt bedre på slutten, men nedover bakken var det helt stopp.

– Hva synes du om at du ikke fikk flere sekunderinger?

– Helt greit, for da sitter man fortsatt med et lite håp. Jeg hadde ikke blitt noe mer positiv av å høre hvor mye jeg tapte. Det var rett og slett bare meg selv som feilberegnet løpet, svarer unggutten.

Ikke knekt av presset

EM-GULL: Andreas Leknessund tok tempogull i juniorklassen under EM i Herning. Foto: Norges Cykleforbund

Leknessund ble sittende lenge på asfalten i målområdet. Han tror ikke det var forventningspress fra utsiden som ødela for ham.

– Jeg har aldri kjørt foran så mye publikum, så det var veldig gøy. Jeg skal ikke si at det var noe press som knakk meg, men kanskje mine egne forventninger. Jeg var kanskje litt vel gira på å gjøre mitt livs løp, forklarer han.

– Jeg synes han skal ha honnør for å gå «all in» for gull her. Det var et tøft løp, så er det synd det ikke holder inn, sier NRK-ekspert Dag Erik Pedersen.