Leken Lundby etter VM-thriller: – Vurderer å sette utfor uansett

Underveis i søndagens lagkonkurranse er Maren Lundby krystallklar på at hun er lei av å vente på grønt lys, og at hun vurderer å gi blaffen i om hun får tillatelse eller ikke.

– Det blir på en måte min comeback-motivasjon å kunne hoppe her. Om det ikke skjer neste år så skjønner jeg ingenting. Jeg går for det og om FIS sier noe annet, vurderer jeg å bare sette utfor uansett, sier Lundby til NRK.

Samtidig kjempet de norske herrene for medalje i en VM-konkurranse der det aldri ble spenning i gullkampen. Slovenia var rett og slett for suverene.

Norge lå lenge an til den sure fjerdeplassen, men gullvinneren fra det individuelle rennet, Marius Lindvik, sørget imidlertid for at det ble norsk bronse på gullmedaljen.

Neste gang det skal deles ut medaljer i de største bakkene, har Lundby ingen planer om å stå på sidelinjen.

– Jeg kjenner jo litt på det når jeg står her, jeg får litt sug i magen. Jeg har lyst til å hoppe her for det. Det ser rått ut. Jeg har vært her og sett på hele helgen, og det frister ja, sier hun til NRK.

Lang kamp

Damehoppernes kamp om likestilling i bakken har vært lang og kronglete. Først i 2009, 85 år etter herrene, fikk damene sin debut i internasjonalt mesterskap. I 2012 kom verdenscupen på plass og i 2021 sto storbakkerenn på kalenderen for første gang,

Men én viktig ting står ennå igjen: Å hoppe i de aller største bakkene, skiflyging.

Temaet har vært oppe i FIS (Det internasjonale skiforbundet) flere ganger, senest i fjor vår. Da fikk forslaget nei fra store og viktige hoppnasjoner som Tyskland, Polen og Østerrike.

Men på FIS-kongressen til våren kan det bli bestemt å innføre skiflyging også for damene. Skulle de ikke gjøre det, vurderer altså Lundby å trosse FIS.

– Hvorfor er det så viktig at kvinnene må få slippe til her?

– Nei, det er jo fordi vi har lyst da, og vi har vist lenge at vi har nivået inne. Jeg mener at dette vil ta damehopp til nye høyder, og det vil jo være en ordentlig attraksjon for folk å se på, og ikke minst for oss som skal hoppe, er det noe vi lengter etter, sier Lundby.

FÅR IKKE HOPPE: Maren Lundby er på plass i Vikersund denne helgen, men får ikke hoppe i mammutbakken. Foto: Geir Olsen / NTB

– Drømmene er de samme

NRK-ekspert Anders Jacobsen har full forståelse for drømmen om å hoppe skiflyging.

– Alle hoppere ønsker å hoppe så langt som mulig på ski. Det gjelder om du er jente eller gutt, jeg tipper drømmene er de samme, sier han.

Jacobsen ønsker seg flere verdenscuphelger der herre- og damehopperne konkurrere på samme sted og i samme bakker.

– Det vil gagne sporten, mener jeg. Skiflyvning håper jeg også kommer, det hadde vært en fantastisk finale på Raw Air og hatt en superfinale for jentene.