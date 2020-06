Pedersen scoret i HamKam-debuten

Marcus Pedersen scoret med et saksespark i HamKam debuten lørdag. Pedersen signerte nylig med barndomsklubben etter han sa opp kontrakten sin med Strømsgodset i fjor. Målet ga HamKam ledelsen over Sogndal, men kampen endte til slutt 1-1 etter en utligning kvarteret før slutt. Den tidligere landslagsspissen tilstod nylig og beklaget for en tidligere promillekjøring hendelse som han får straff for på mandag.