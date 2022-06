Leif (80) har bestilt finalerom i 18 år – blir skuffet hvert år

– Start i cupen er elendig. Det har gått 117 år, og vi har fortsatt ikke vært i cupfinalen. Da er det forferdelig, sier 80 år gamle Leif, som er fortvilet over de mange forspilte sjansene Start har hatt for å komme seg til cupfinalen.

For det kan nemlig være en forbannelse som henger over Kristiansand. IK Start som er det klart største laget på Sørlandet har fortsatt ikke nådd en cupfinale i klubbens historie.

Leif er blant dem som har blitt skuffet hvert år. Den engasjerte Start-supporteren har nemlig bestilt hotellrom på Grand Hotel i 18 år.

Men hvert år ender han opp med å bli værende hjemme på Sørlandet.

– En gang må de komme til cupfinalen. Halve Kristiansand kommer til å dra inn for å heie på Start. Det blir flere medlemmer i Start og mer interesse for fotball. Men cupfinale er cupfinale, sier 80-åringen.

Han har dessuten vært medlem av klubben siden 1953. I tillegg har han vært æresmedlem siden 2005.

Har gitt mange sorger

De siste årene har Oslo-turen til Leif vært nære på ved to anledninger. I 2011 var det sjansesløseri og et effektivt Aalesund som sørget for at det stoppet i semifinalen. I 2018 var Rosenborg for sterke for gultrøyene i semifinalen.

Start-interessen på Sørlandet må sies å være laber, og de sliter med å få publikum til å komme på kamp. I tillegg klarte ikke klubben å rykke opp fra 1. divisjon forrige sesong, og enn så lenge ligger Start på 8.-plass i 1. divisjon.

– Start har gitt meg en del gleder, men mange sorger også. Jeg håper gleden kommer tilbake med å spille cupfinale. Vi får leve i håpet, sier Leif.

STANG UT: Her slipper Start inn mål mot Aalesund i cup-semifinalen etter selvmål av Haraldur Freyr Gudmundsson. JUBEL: Her feirer Aalesund-spillerne cupfinale etter å ha slått Start ut av cupen i 2011. FORTVILELSE: Start-spillerne maktet ikke å slå ut Rosenborg av cupen i 2018. SLO UT START: Rosenborg vant 2-1 på Lerkendal i cup-semifinalen i 2018. Det er siste gang Start har nådd så langt i turneringen.

– Kjipt å avbestille

Mens NRK er på besøk hos den mangeårige Start-supporteren, ringer han og sjekker om det er ledig på Grand Hotel 21. mai 2023. Det får han bekreftet at det er.

– Jeg skal bo på Grand Hotel når Start spiller cupfinalen. Jeg vet at Start ikke har blitt noe bedre, men du må ikke være eliteserielag for å spille finalen, påpeker han.

– Hvordan er det å avbestille hvert år?

– Altså, det går greit det. Jeg er nok ikke den eneste som avbestiller.

– Men er det litt kjipt?

– Ja, det er det. Det er alltid kjipt å avbestille. Men det spiller ikke noen rolle hva det koster – jeg betaler den prisen.

HVERT ÅR: Leif Strømme bestiller hotellrom på Grand Hotel i Oslo hvert år. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I første runde av cupen venter Arendal for Starts del. Selv om de aller fleste forventer en enkel seier, så har de gått på noen cupblemmer før.

– Start har jo tapt mot lag som Fløy (i 2017) og Vindbjart (i 2015), men det bør gå greit. Jeg håpet på Fløy i første runde, for da blir det mye folk på stadion, sier 80-åringen.

– Har du tro på at du får oppleve cupfinale?

– Jeg lever i håpet, men det ser tvilsomt ut.

– Feiler hver forbanna gang

To av de mest profilerte Start-spillerne på 2000-tallet, Fredrik Strømstad og Jesper Mathisen, fikk oppleve medalje i Eliteserien i 2005, men heller ikke de fikk cupgullet.

– Det ligger en tro på Sørlandet – uten tvil. Hvert år, så har man tro og håp om å komme til Ullevaal. Dessverre feiler man hver forbanna gang, sier Strømstad til NRK mens han nyter en suppe på fiskebrygga i Kristiansand sammen med Mathisen.

HELTER: Jesper Mathisen og Fredrik Strømstad har gitt gode minner til Start-fansen, men det ble aldri cupfinale. Foto: Harald Thingnes / NRK

Sistnevnte forteller at han kjenner til flere som er i samme situasjon som Leif.

– Jeg vet om flere som bestiller rom til cupfinalen hver sesong. Troen er der, selv om den ikke er så stor. Cupfinalen har vi aldri vært i, og det er litt synd. En cupfinale ville satt fyr på interessen i byen. Alle har jo vært der, bortsett fra Start – og HamKam, da. Det er sørgelig, sier Mathisen, som jobber som fotballekspert i TV 2.

Som nevnt var Strømstad og Mathisen av en gyllen generasjon som nesten tok eliteseriegull i 2005. De minnes begge hvordan fotballinteressen var i byen, og det kokte på tribunen på gamle Kristiansand Stadion hver eneste kamp.

– Du trodde ikke helt det du så. Vanlige sørlendinger stod på tribunen og ble nesten bura inne i dyreparken sammen med Julius. De var jo helt apekatter. Det har vi ikke sett siden, sier Mathisen.

De tror at en mulig cupfinale ville vært helt avgjørende for å få en lignende stemning i Kristiansand igjen. Nå kommer de med en bønn til klubben i sitt hjerte.

– En cupfinale ... Det hadde vært det ultimate, sier Strømstad.

– Gi oss én cupfinale, så har vi et skikkelig fint minne å ta med i graven. Vi ber ikke om noe mer, legger Mathisen til.