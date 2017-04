Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Men utgangspunktet kunne vært bedre: Antoine Griezmann scoret hjemmelagets mål på et straffespark han ikke skulle hatt da Marc Albrighton felte han like utenfor 16-meteren.

– Alle kan se at det der ikke er en straffe. Det er vanskelig å være dommer, men vi vil at de skal ha rett i avgjørende situasjoner i kamper. Og i kveld gjorde dommeren feil i den viktigste situasjonen, sier trener Craig Shakespeare til Viasat etter kampen.

– Det er helt klart at det ikke er noe straffespark. Han landet på innsiden av 16-meteren, men det er helt tydelig at han blir taklet utenfor. Men dommeren sa han var 100 prosent sikker og da er det ikke noe man kan gjøre, sier målvakt Kasper Scmeichel.

Eventyret lever videre

IKKE STRAFFE: Leicester-trener Craig Shakespeare var misfornøyd med at Atlético Madrid fikk straffespark. Foto: Adrian Dennis / AFP

​– Eventyret vil nok stoppe her for Leicester, sa Viasats kommentatorer da Atlético Madrid tok ledelsen halvveis i første omgang.

Det er det mange som har sagt om Leicester før. Det var for eksempel ikke mange som hadde trodd at Leicester, som da kjempet for å overleve i Premier League, skulle slå ut Sevilla i åttedelsfinalen.

Heller ikke i den første kvartfinalen mot Atlético Madrid var laget fra England favoritter.

Men med 0-1 på bortebane har laget sikret seg et levelig utgangspunkt før returoppgjøret, og «lille» Leicesters mesterligaeventyr lever så absolutt fortsatt.

– Vi ønsket oss minst ett bortemål, men 0-1 er noe vi kan ta med oss tilbake til Leicester. Der er vi sterke, sier treneren.

Omdiskutert straffe

– Atlético Madrid kommer nok til å ha ballen mye. Leicesters eneste sjanse vil være på kontringer, sa Viasats kommentatorer idet dommeren blåste kampen i gang.

SCORET PÅ STRAFFE: Antoine Griezmann. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Det fikk de helt rett i. Særlig de første 20 minuttene var det et voldsomt press fra Atlético Madrid, mens bortelaget så vidt fikk besøke vertenes banehalvdel. Leicester slet med å stå imot presset uten kaptein og forsvarskjempe Wes Morgan.

Allerede etter fire minutter kunne hjemmelaget ha gått opp i ledelsen etter en kjempesjanse da bare stolpen sto i veien for Kokes skudd fra distanse.

Men det måtte straffespark til for at det skulle bli mål i den første omgangen. Det kom etter en snau halvtimes spill, da Albrighton felte Griezmann helt på kanten av 16-meteren. Da pekte dommer Jonas Eriksson på straffemerket, men TV-bildene viste at Griezmann ble felt utenfor.

Franskmannen tok den selv, og var sikker da han satt ballen til høyre for Kasper Schmeichel.

STRAFFE?: Marc Albrighton feller Antoine Griezmann. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Dermed sto det 1–0 til hjemmelaget da lagene gikk til pause.

Til tross for at Leicester hadde minimalt å bidra med offensivt resten av kampen, klarte aldri hjemmelaget å score flere enn ett mål.

– Nå blir det gøy i returoppgjøret i England. Der har det skjedd mirakler før, sa Viasats kommentatorer da dommeren blåste av kampen.