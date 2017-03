Leicester trakk Atlético Madrid i mesterligaen

Prøvehoppingen er utsatt

Prøvehoppingen før Raw Air i Vikersund ble utsatt to ganger i dag. Det blåser for mye i skiflygingsbakken. Hopperne skulle opprinnelig ut kl. 10.00, men ble utsatt til 12.45, før det ble utsatt igjen. Nå er håpet at det løyer til ettermiddagens renn.