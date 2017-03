Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Leicester kjemper for å unngå nedrykk fra Premier League, men i mesterligaen lever eventyret i beste velgående.

For tirsdagens bragd sendte blåtrøyene rett til kvartfinalen i turneringen. Og det i deres første opptreden i mesterligaen i klubbens historie.

Seieren er også Leicesters tredje strake etter at Claudio Raniere fikk sparken som manager, og Craig Shakespeare overtok sjefsstolen.

– Dette er utrolig. Jeg kan ikke tro det. Vi er nykommere i mesterligaen, og vi forventet ikke å komme så langt, sier kaptein Wes Morgan til BT Sport.

På spørsmål om dette var den største kvelden i klubbens historie svarer han:

– Ja, det må det være. Vi motbeviste en del mennesker i kveld, og klarte det umulige igjen. Dette er en fantastisk kveld for Leicester, sier Morgan.

Det var imidlertid Sevilla som hadde overtaket før kampen. Sør-spanjolene kom til Leicester med 2-1-seier fra den første kampen, men fjorårets seriemester i Premier League brukte 27 minutter å utligne den.

Leicester tok nemlig ledelsen i kampen da kaptein Morgan sendte tilskuerne inn i ekstasen etter en snau halvtime. Veteranen satte frem kneet på et Riyad Mahrez-frispark og sendte ballen rett i mål.

SIKRET AVANSEMENT: Marc Albrighton doblet for Leicester tidlig i 2. omgang. Da er det lov å juble litt. Foto: Oli Scarff / AFP

Nasri så rødt

Sevilla jaktet febrilsk utligningsmålet som ville sendt dem videre, men i stedet var det vertene som fikk uttelling igjen.

Marc Albrighton fulgte nemlig opp Morgans fulltreffer med sin 2-0-scoring ti minutter ut i 2. omgang.

Og nok en gang var Mahrez involvert. Mannen fra Algerie forsøkte et innlegg fra høyre, men gikk via en Sevilla-spiller og rett i beina til Albrighton. 27-åringen brukte to berøringer og satte ballen pent i det nærmeste hjørnet.

Sevilla ga seg likevel ikke i jakten på og hadde periodevis et ballinnehav på over 70 prosent.

Men Leicester holdt unna, og oppgaven til spanjolen ble også vanskeligere da Samir Nasri pådro seg sitt andre gule kort i kampen og måtte ta en tidlig dusj i det 74. minutt. Franskmannen fikk kortet etter en episode med Jamie Vardy, der begge fikk gult. Nasri for en skallebevegelse mot Vardy, mens engelskmannen fikk advarsel for overspilling.

SLØSTE: Steven N'Zonzi bommet på straffespark for Sevilla like før slutt. Foto: Darren Staples / Reuters

N'Zonzi med straffebom

Sevilla fikk likevel en gyllen mulighet til å score da de ble tildelt straffespark ti minutter før slutt.

En scoring ville utlignet sammenlagt og sikret ekstraomganger, men Steven N'Zonzis forsøk fra krittmerket ble mesterlig reddet av Leicester-keeper Kasper Schmeichel.

PS! I kveldens andre mesterligakamp gjorde Juventus oppskriftsmessig jobben hjemme mot Porto og vant 1-0. Dermes sikret italienern avansement med 3-0 sammenlagt.