Leicester-eieren hedres: – Vi er evig takknemlige

Leicester bekrefter søndag kveld at Vichai Srivaddhanaprabha var en av de fem som omkom i lørdagens helikopterulykke.

– Det er med stor fortvilelse og hjertesorg at vi bekrefter at vår styreformann, Vichai Srivaddhanaprabha, er blant dem som på tragisk vis mistet livet lørdag kveld da et helikopter som fraktet ham og fire andre peroner krasjet utenfor King Power Stadium. Ingen av de fem om bord overlevde, skriver klubben.

Det var blitt et ritual for supporterne at Leicester-eierens helikopter tok av på gressteppet etter hjemmekampene.

Men lørdag kveld, etter kampen mot West Ham, gikk det fryktelig galt. Øyenvitner har fortalt at helikopteret gikk i spinn kort tid etter avgang før det styrtet rett utenfor stadionet.

Søndag formiddag rapporterte Sky Sports og Reuters at Srivaddhanaprabha og datteren samt to piloter er blant de omkomne. Det er også et hittil uidentifisert offer i ulykken, ifølge britiske medier.

Pressemeldingen fra Leicester opplyser ikke om hvem de andre ombord i helikopteret var.

Srivaddhanaprabha kjøpte Leicester sammen med sønnen Aiyawatt i 2010 da klubben spilte på nivå to i Championship.

Målet om opprykk ble nådd i 2014 og to år senere sjokkerte Leicester en hel verden med å vinne Premier League.

– Snudde om på alt

Per Arne Hansen, som er leder av Leicesters skandinaviske supporterklubb, mener all suksessen kom takket være Srivaddhanaprabha-familien.

– De snudde om på alt. Ikke bare i form av kapital og penger, men de har også vært veldig involvert i det sportslige. De stiller opp på treninger og er på hver eneste hjemmekamp. Det ble en livsstil for dem, og eierne er fantastisk godt likt av supporterne, sier Hansen til NRK.

TETT PÅ: Her er far, formann og eier Vichai (t.v.) sammen med sønn, viseformann og daglig leder Aiyawatt under en Leicester-trening i fjor. Foto: CARL RECINE / Reuters

Leicester var en middelhavsfarer i Championship og svært presset økonomisk da Srivaddhanaprabha kjøpte klubben.

Milliardæren, som er blant Thailands rikeste menn, bygde opp kapitalen gjennom tax-free-salg siden 80-tallet.

Hansen mener noe av det aller viktigste Srivaddhanaprabha gjorde var å satse på manageren Claude Ranieri.

– De tok sjansen på ham som på mange måter ikke hadde hatt suksess i de foregående jobbene. Det skal eierne ha æren for. Leicester var på randen av konkurs, og det var en diskusjon om Leicester måtte flyttes ned. Eierne endret alt. Supporterne er evig takknemlige, sier Hansen.

Håper sønnen tar over

Søndag formiddag har Leicester-supportere lagt blomster, skjerf og bilder ved stadionet for å hedre ofrene.

Matt Davis er nestleder i supportergruppen «Foxes Trust» og beskriver eieren som en varm og omsorgsfull mann.

– Hva har eierne gjort for klubben? De har vært så sjenerøse, så varme og så vennlige. Vi spøker om ølen vi får når han (Vichai) har bursdag, om paiene og om andre sjenerøse gaver, sier Davis til Sky Sports og fortsetter:

– Men det er bredere enn det. Donasjoner til sykehusene; han er en varm og kjærlig mann, veldig samfunnsbevisst og ydmyk. Han er ikke en gjennomsnittlig eier som flyr inn ti ganger i året. Han er her hver uke.

Hansen har fulgt Leicester siden starten av 1970-tallet. Selv hadde han aldri forestilt seg å kunne feire en Premier League-tittel.

Nå er håpet at sønnen Aiyawatt, som også er klubbens daglige leder, vil føre arven videre.

– En sånn hendelse vil prege ikke bare Leicester, men også fotballmiljøet lenge. Men det er et håp at familien fortsetter sitt eierskap i klubben, sier Hansen.