Lei av sutring om norsk fotballferie: – Det er tull, klubbene har selv valgt dette

– For Eliteserien som produkt er det håpløst. Skal vi ha en sesong som går fra vår til høst må sommer selvsagt benyttes, sier Vålerenga-speider Lars Tjærnås.

Eliteserien tar nå fire uker ferie, midt i juli, mens gresset er på sitt grønneste. Hans klubb Vålerenga spiller kun en hjemmekamp mellom mai og august.

REAGERER: Lars Tjærnås mener fire ukers sommerferie er for mye. Foto: C More

– Jeg ville gjerne dratt på kamp i shorts og kost meg med fotball når klima er som best. Heldigvis har vi så gode supportere at de kommer ellers også, sier Tjærnås til NRK.

Han får støtte fra VIFs rivaler i LSK.

– At vi spiller eliteseriekamper nå som banene er på sitt beste, det ser jeg ikke noen grunn til at vi ikke kan gjøre, sier Espen Søgård i Lillestrøm.

– Det er tull

Men sportslig leder i Stabæk, Inge André Olsen, mener klubbene ikke har noe å klage på.

– Det er bare tull. Klubbene har vært med på å velge dette. Så står vi og klager nå, eller da det var snø i mars.

Det er nemlig en gruppe bestående av tre-fire eliteserielag som setter seg ned med Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball for å diskutere terminlista. Når det første utkastet er satt, får klubbene mulighet til å gi tilbakemelding på det, forteller Olsen.

Norges Fotballforbund stusser også over kritikken som kommer fra klubbene.

STUSSER: Svein Graff sier klubbene selv har vært med på oppsettet av terminlista. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Når vi jobber med terminlistene, diskuterer klubbene, Norsk Toppfotball og NFF dette i fellesskap. Klubbene har vært med på å forme terminlisten, sier kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff.

Dermed falt klubbene ned på en løsning for å hjelpe lag som skal ut i europacup.

– Vi har et felles vedtak mellom NTF, NFF og klubbene, som sier at vi skal maksimere forberedelsene og gjøre det vi kan for å få norske lag ut i Europa. Da vil vi få situasjoner, som nå i sommer, hvor noen er uenig, forteller Graff.

Vurderte VM-pause

Mange har reagert på at Eliteserien kjørte en full runde midt under åttedelsfinalene i VM, samtidig som det var spillefri i VM fredagen før.

– TULL: Inge André Olsen støtter NFF. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det ble diskutert om man skulle ta pause under store deler av VM, men også her har klubbene vært med på beslutningen. Flere mener at man kunne spilt på en fredag hvor det er VM-pause, fremfor en søndag hvor det er åttedelsfinaler. Det er en fair kritikk, sier Graff.

Han har forståelse for at supportere reagerer på at det blir fire uker pause midt på sommeren.

– Banene er grønne, forholdene er fine, og jeg skulle gjerne hatt eliteseriefotball nesten året rundt. Men det er et resultat av å tilrettelegge for lag som skal ut i Europa.