Legkov-grunngiving: – Oppsiktsvekkjande og nådelaust

Den russiske langrennsløparen gjekk inn til gull i OL i Sotsji, men er seinare fråtatt medalje og utestengd frå OL på livstid.

Ifølgje rapporten skal Legkov også ha snakka med dopinglaboratoriet i Moskva om kva han skal gjere før og etter at han gjekk femmila i Sotsji-OL.

Prøveflaskene har også skrapemerke som kommisjonen meiner indikerer at flaskene er opna.

I det omfattande dokumentet slår komiteen fast at det blei gjennomført systematisk juks, og at aktive kjende til dette og tok aktivt del.

– Kommisjonen har trudd fullt og heilt på leiaren for laboratoriet i Moskva og ingenting på langrennsløparen. Det er oppsiktsvekkjande og nådelaust, seier sportsbloggar Andreas Selliaas til NRK.

KNUSANDE: – Russland ligg veldig dårleg an til å få delta i OL, meiner Andreas Selliaas Foto: NRK

– Det er utenkeleg at den olympiske rørsla skal ha noko å gjere med nokon utøvar som har vore blanda inn i ein slik plan, skriv kommisjonen.

«Dei samla funna som McLaren har gjort, stadfestar eksistensen av ein plan som skulle verne russiske utøvarar og passe på at dopingprøvene deira under Sotsji-OL blei bytta ut», skriv kommisjonen.

Fakta om McLaren-funnene Ekspandér faktaboks Over 1000 utøvere i mer enn 30 idretter har benyttet seg av et statsstøttet russisk dopingprogram.

Jukset pågikk mellom 2011 og 2015, deriblant under London-OL i 2012 og vinter-OL i russiske Sotsji i 2014.

15 russiske medaljevinnere fra London-OL og 12 fra Sotsji-OL var involvert i dopingprogrammet.

Salt og kaffe ble brukt for å manipulere prøveresultater.

Dopinglaboratoriet i Moskva jobbet under et statskontrollert regime og fikk positive prøver til å forsvinne.

Dopinglaboratoriet i Sotsji utarbeidet en unik byttemetode som gjorde det mulig å bytte ut positive prøver.

Det russiske idrettsdepartementet dirigerte og kontrollerte manipulasjonen av utøvernes prøveresultater. Dette ble gjort med hjelp fra FSB (den russiske sikkerhetstjenesten).

Det var et krav at de ansatte ved laboratoriet i Moskva skulle være en del av det statsstyrte dopingprogrammet.

Idrettsdepartementet bestemte hvilke utøvere som skulle beskyttes av russiske dopinglaboratorier – som regel de med en reell medaljesjanse.

Russiske embetsmenn visste at utøvere var dopet under Sotsji-OL i 2014.

Det er uklart hvordan russerne klarte å åpne dopingprøvene i Sotsji. Undersøkelser beviser at hetten kan tas av flaskene og brukes på nytt. Kilde: Ritzau/NTB

Som eit sveitserur

Legkov-grunngjevinga slår også fast at utøvarane må ha vore med på dette fullt og heilt.

– Heile det systematiske dopingjukset kan samanliknast med eit gammaldags sveitserur. Det er fullt av små tannhjul der kvart einaste må fungere. Utøvaren er eit slikt tannhjul. Dersom han ikkje er med fullt og heilt, går det ikkje, står det i rapporten.

– Legkov-grunngjevinga er slik at FIS ikkje bør la han gå verdscup. Og eg trur det snart kjem fleire rapporter om andre løparar, seier Selliaas.

Han trur det kan skje allereie før komande helgs verdscup på Lillehammer.

19 utøvarar diskvalifiserte

Grunngjevinga fester også lit til det aller meste av det som kjem fram i McLaren-rapporten som blei kjend for to år sidan, og til den avhoppa laboratorieleiaren for dopinglaboratoriet i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov. Ikkje minst fordi den byggjer på dagbøker Rodsjenko førte i si tid som laboratoriesjef.

Legkov er ein av til saman 19 russiske utøvarar som er diskvalifiserte på bakgrunn av rapporten, men den første der bakgrunnen for vedtaket er gjort offentleg kjent.

Russland har hittil nekta for systematisk dopingjuks under OL, og også avvist utestengingane fordi dei meiner dei ikkje byggjer på gode nok bevis. Det finst ingen positive dopingprøver.

– Det som kjem fram i McLaren-rapporten er tydelege bevis, skriv kommisjonen.

IOC avgjerd i neste veke

Kommisjonens leiar Denis Oswald skal legge fram ein fullstendig rapport om få dagar, og den blir eit sentralt punkt når IOC 5. desember skal avgjere om Russland skal stengjast ute frå vinter-OL.

– Russland ligg no svært dårleg an til å få delta i OL i Pyeongchang, seier Andreas Selliaas.