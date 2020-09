Leggskade stopper Ingebrigtsen

Filip Ingebrigtsen har trukket seg fra 1500-meteren i fredagens Diamond League-stevne i Brussel. Det opplyser arragørene på Twitter. Filip Ingebrigtsen brøt sitt forrige løp, 1500-meteren i Stockholm 23. august.



– På grunn av et lite problem i leggen løper jeg ikke i Brussel. Jeg håper at et par dager ekstra restitusjon skal gjøre meg klar for et par løp til før sesongen er over, skriver Filip Ingebrigtsen på Instagram.



Det vil i så fall trolig være snakk om Diamond League-stevnet i Roma og NM i Bergen.



Europarekordholder Jakob Ingebrigtsen stiller derimot til start som klar favoritt.