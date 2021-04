– Det blir ikke noe av til våren, nei. Det er ikke noe jeg stresser med. Det er dessverre sånn at det ikke er all verdens til tilpasning på legestudiet i Oslo. Jeg har ikke tid til å studere medisin fullt, sier Fossesholm til NRK.

– Kan bli vanskelig

Langrennslandslagets stortalent ble i vinter også tatt ut på landslaget i terrengsykling. Hun skal dyrke sin andre store lidenskap i vårmånedene. Planen er blant annet to verdenscup-konkurranser i perioden frem til 17. mai, selv om koronasituasjonen gjør ting usikkert.

De store høydepunktene på den terminlisten kommer imidlertid i juli og august. Da er det EM og VM, har landslagssjef i terrengsykling Eddy Knudsen Storsæter opplyst til NRK.

STAFETTGULL: På Helene Marie Fossesholm, her sammen med Tiril Udnes Weng, Heidi Weng og Therese Johaug etter gullet var sikret. Foto: Lise Åserud / NTB

– Målet er å ha henne med der, ja. Jeg synes i hvert fall det hadde vært veldig stas å ha henne med i VM og et nivå det er kult for henne å teste seg på. Hun må ikke kjøre begge deler, sa han i februar. I dag sier han at det blir en totalvurdering.

Fossesholm selv blir litt usikker når NRK spør om VM i terrengsykkel.

– Det kan bli vanskelig, sier hun.

– Jeg skal sette meg ned med pappa og Ole Morten (landslagstrener langrenn). Vi skal legge en grov plan, men en vi har tenkt å følge slik at det ikke blir verken fugl eller fisk. Vi vil ha én av delene, sier 19-åringen.

Klar prioritering

Hun er klokkeklar på at førsteprioritet i OL-sesongen er å stille maksimalt forberedt til langrennslandslagets høydesamlinger. Lekene i Beijing går på rundt 1800 meters høyde. Dersom planene blir gjennomført før sesongstart, innebærer det ett høydeopphold til sommeren og to til høsten.

Fossesholm er også opptatt av at hun skal tilpasse treningen etter de oppholdene. Med andre ord ikke være for stinn av trening før hun drar og ta ting med stor ro når hun kommer hjem.

– Når jeg kommer på de samlingene skal ha fullt fokus og være klar slik at det blir bra. Når jeg kommer hjem er det ikke snakk om «å kjøre på». De samlingene kommer i første rekke. Så skal jeg selvfølgelig sykle også. Men det blir mest før sommeren. Jeg skal ikke trene meg i hjel for å få til begge deler.

– Det er viktig for meg i år at jeg er fulladet til høydesamlinger og får med meg mest mulig erfaring og døgn der. Det er man nødt til om jeg skal prestere i OL.

– Kan være en ting for Helene å tenke på

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her under VM i Oberstdorf tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

For landslagstrener i langrenn, Ole Morten Iversen, er det nesten som musikk i hans ører. Han synes Fossesholms sykkelfokus er bra.

– Men når hun slutter med det, så er det fullt fokus på langrenn og ski. Er det langrennssamling så er det klart at hun ikke sykler ritt ute i Mellom-Europa.

Han mener eleven har lært mye av sitt første år på elitelag. Hans viktigste innspill til både Fossesholm og faren når de skal legge planer for 2021/2022-sesongen, handler om at det er lov å ikke være i form hele tiden.

– At vi kanskje må gjøre ting annerledes. Argumentet mitt er at langrenn er så tøft i sesong. De beste er forsiktig med å være i for god form til sesongstart. Skal du være med en hel verdenscupsesong så må vi ha mye å gå på. Vi kan ikke tømme tanken for tidlig.

– Det kan være en ting for Helene å tenke på. Å få en formkurve mer tilpasset langrennssesongen enn hun har trengt til nå, sier Iversen, som er snar med å påpeke at Fossesholm har hatt en veldig stabil sesong likevel.