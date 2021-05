Legger Qatar-press på Fifa – kommer med klare oppfordringer til presidenten

«Dear Mr. president, dear Gianni. Dear Madam Secretary General, dear Fatma.»

Slik starter brevet fra de norske, svenske, danske, finske, islandske og færøyske fotballforbundene, adressert til Fifa-president Gianni Infantino og generalsekretær Fatma Samoura. Brevet er publisert på nettsidene til det danske fotballforbundet.

Fifa-president Gianni Infantino (t.h.) og generalsekretær i Fifa Fatma Samoura. Foto: Mohamed El-shahed / AFP

De nordiske forbundene krever at situasjonen i Qatar forbedres:

– Den nåværende situasjonen for migrantarbeiderne må forbedres, uavhengig av forbedringene som allerede er gjort, står det blant annet i brevet, signert av alle de nevnte forbundene.

I brevet kommer de med tydelige oppfordringer til Fifa, fordelt på fire punkter:

Dette er oppfordringene fra de nordiske forbundene Ekspandér faktaboks Presenter de uavhengige rapportene og undersøkelsene gjort av uavhengige organisasjoner, som handler om dødsfall og skadetilfeller blant migrantarbeiderne i Qatar i sammenheng med byggingen av VM. Dette bør gjøres sammen med de nevnte organisasjonene.

Krev en fullstendig implementering av allerede vedtatte lovgivninger om arbeidstakerrettigheter i Qatar av de katariske myndighetene, og be om ytterligere forbedringer, i tett samarbeid med ILO, BWI og andre uavhengige sektorpartnere.

Krev at menneskerettighetsorganisasjoner får lov til å komme inn i Qatar, og at grunnleggende rettigheter som frihet rundt seksualitet, ytringsfrihet osv., blir overholdt.

Sørg for at arbeidstakere og menneskerettigheter overholdes på alle fasiliteter som brukes før, under og etter VM. Med alle fasiliteter mener vi ikke bare på stadioner og annen infrastruktur, men også på hoteller, restauranter, andre servicesektorer osv.,spesielt med fokus på arbeidstakere ansatt av underleverandører. Brevet er underskrevet av presidentene i hvert av de nordiske forbundene: Ari Lahti (Finland), Jesper Møller (Danmark), Christian Andreasen (Færøyene), Karl-Erik Nilsson (Sverige), Gudni Bergsson (Island) og Terje Svendsen (Norge). (Punktene er oversatt fra engelsk)

– Kravene de nordiske landene kommer med, er krav uten mulige konsekvenser. Det tror jeg både de og Fifa vet veldig godt. Så det er en stor grad av et ønske om å markere seg, mer enn noe annet, ovenfor den hjemlige opinionen, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Samtidig mener han at det er et positivt initiativ fra forbundene.

– Det at de nordiske landene står samlet gir mer styrke og tyngde bak kravene de fremsetter. Sånn sett er det et brev som blir lagt mer merke til enn det ville blitt hvis man sendte hver for seg, sier Saltvedt.

Håper på debatt på Fifa-kongressen

Videre i brevet står det at forbundene håper på at president Gianni Infantino tar opp menneskerettssituasjonen i Qatar på Fifa-kongressen.

– Vi tror at mange av medlemsforbundene er interessert i å få vite mer om situasjonen i Qatar ettersom VM nærmer seg, og vi ønsker en åpen debatt om dette på kongressen, står det i brevet.

–Den biten er jo det som gjør at man drar litt på smilebåndet. Det finnes ikke ett menneske i verden, tror jeg, som er flinkere til å snakke seg rundt vanskelige problemstillinger enn Gianni Infantino, sier Saltvedt.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Kongressen avholdes allerede fredag 21. mai og de nordiske landene deltar digitalt.

– Åpenhet, kommunikasjon og informasjon er nøkkelen til å fortjene og opprettholde tilliten til fans, spillere, kommersielle partnere osv. når det gjelder Fifa-verdensmesterskapet i 2022, skriver forbundene i brevet.

Flere av forbundene har enkeltvis sendt brev til Fifa tidligere, der iblant Norges Fotballforbund som sendte brev 27. april.

Vil ikke boikotte Qatar

Tidligere denne uken kom det frem at det norske Qatar-utvalget ikke vil boikotte fotball-VM i Qatar.

Sven Mollekleiv var Qatar-utvalgets leder. Foto: Geir Olsen / NTB

De har jobbet med spørsmålet siden fotballtinget i mars. Da ble de enige om å utsette en avstemming om boikott av VM frem til det ekstraordinære, og digitale, fotballtinget 20. juni.

– Et flertall på tolv medlemmer mener boikott ikke er det mest effektive virkemiddelet for å oppnå effektive og varige endringer i Qatar og FIFA, sa leder av utvalget, Sven Mollekleiv, på en pressekonferanse.

I utvalgets rapport står det blant annet at de mener at Fifa har tatt for lite ansvar for forholdene til arbeiderne i Qatar.

– Til tross for at det er FIFA som er ansvarlig for mesterskapet, er det grunn til å stille spørsmål i hvor stor grad de positive endringene for migrantarbeidere kan tilskrives FIFA. Endringer synes i stedet primært å ha skjedd på initiativ fra arrangørkomiteen i Qatar (Supreme Committee) etter press fra det internasjonale samfunnet, står det i rapporten.