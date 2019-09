Legendens bitre oppgjør: – Amerikanere er dumme når det gjelder friidrett

Deiset i vanndam under VM-tempo

Her går danske Johan Price-Pejtersen over ende når han kjører i en vanndam som hadde oppstått på grunn av styrtregnet under U23-tempoen i VM. Regn, overvann og tekniske problemer preget rittet. Iver Knotten fikk medaljemuligheten ødelagt da kjedet hoppet av et par ganger. – Jeg og mekanikeren må ta på oss skylden for denne glippen, sa Knotten til TV 2.