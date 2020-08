– Jeg vil ikke at rekorden skal bli slått, la meg slå fast det. Men den vil bli slått. Det er uunngåelig, sier Kevin Young.

Den 53 år gamle amerikaneren sitter i en bil i Zürich under videointervjuet med NRK denne uka.

I mer enn 28 år, siden OL-finalen i Barcelona 6. august 1992, har han kunnet titulere seg verdensrekordholder på 400 meter hekk. Enn så lenge besitter han den eldste verdensrekorden i en løpsøvelse.

Etter å ha fulgt utviklingen Karsten Warholm, Abderrahman Samba og Rai Benjamin har hatt de siste årene, har han en god stund innsett at rekorden lever på lånt tid. Men aldri har han vært sikrere enn nå.

Kevin Young tror detroniseringen kan finne sted allerede i Stockholm søndag, etter det han selv ble vitne til fra tribuneplass i Monaco forrige fredag.

– Å vinne på 47,10 når de andre løper på 49, det er stort. Warholm åpner sesongen med en fenomenal tid, for alt jeg vet kan det være den raskeste sesongåpningen gjennom alle tider, sier Young.

IMPONERT: Kevin Young ble nysgjerrig på hvordan Karsten Warholm trener etter nordmannens strålene sesongdebut i Monaco. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Tidenes raskeste åpning

Akkurat det har han helt rett i. For det første er det bare sju som noen gang har klart å løpe 400 meter hekk på 47,10 eller raskere.

Kevin Youngs beste sesongåpning var på 48,16, samme år som han satte verdensrekorden. En annen legende, Edwin Moses, hadde 48,38 i sin beste sesongåpning.

Før Warholms løp i Monaco for en drøy uke siden, var faktisk Rai Benjamins 47,80 fra i fjor den raskeste sesongåpningen på distansen. Den knuste Warholm med sju tideler.

– Andre som løper så fort, ligger langflate på banen etterpå. Warholm gikk rundt, slo seg på brystet og pekte opp til publikum. Han var sliten, men han var ikke utslitt. Han gikk rundt og så på tiden, mens jeg så på ham og tenkte «wow!», beskriver Young.

De beste sesongåpningene til verdens beste hekkeløpere Ekspandér faktaboks Kevin Young

Pers: 46,78 (1992)

Beste åpning: 48,16 (1992) Karsten Warholm

Pers: 46,92 (2019)

Beste åpning: 47,10 (2020) Abderrahman Samba

Pers: 46,98 (2018)

Beste åpning: 47,90 (2018) Rai Benjamin

Pers: 46,98 (2019)

Beste åpning: 47,80 (2019) Edwin Moses

Pers: 47,02 (1983)

Beste åpning: 48,38 (1988) Bryan Bronson

Pers: 47,03 (1998)

Beste åpning: 48,40 (1998) Samuel Matete

Pers: 47,10 (1991)

Beste åpning: 48,34 (1991) Ingen andre har løpt 400 meter hekk raskere enn Warholms sesongåpning i Monaco.

Verdensrekordholderen leser minst to ting ut av det han så.

For det første at Karsten Warholm er i strålende fysisk forfatning. Og for det andre at han har et teknisk basisnivå som er meget høyt.

Normalt tar det noen gjennomkjøringer i konkurranse å få alt til å sitte i en såpass teknisk krevende øvelse.

Dessuten så han en ny løpsdisponering. I fjor sa Young til NRK at han mente Warholm åpnet for raskt. I Monaco åpnet nordmannen mer kontrollert og leverte sin beste avslutning noen gang.

– Rekorden kan falle i Stockholm. Det er et bra tidspunkt for Warholm å gjøre det på, konkluderer Kevin Young.

– Warholm viste verden

Av dagens aktive er Rai Benjamin den som har vært tydeligst på at Youngs rekord kommer til å bli slått. I et intervju med NRK tidligere i sommer sa imidlertid Benjamin at det neppe kom til å skje i 2020.

Warholms rival mente at det kreves en stor anledning med masse publikum og tøff konkurranse, noe koronapandemien har satt en effektiv stopper for.

KNALLSTART: Kanskje er Karsten Warholm enda bedre enn da han løp på 46,92 i Zürich for et år siden. Foto: Matthias Hangst / NTB Scanpix

Konfronterte med det resonnementet, rister Kevin Young bare på hodet.

– Warholm viste verden at du ikke trenger det. Denne karen var der ute og løp alene, og han løp 47,1, sier Young.

I neste åndedrag erkjenner han at han svært gjerne skulle vært vitne til noen av Karsten Warholms treningsøkter.

For Young er tydelig på at Warholm sammen med Rai Benjamin og Abderrahman Samba har løftet nivået på 400 meter hekk på et nivå verden aldri før har sett, selv om verdensrekorden fra 1992 enn så lenge består.

Sammen med Young er de tre aktive rivalene de eneste i historien som har løpt under 47 blank.

Tror på løp under 46 blank

– Jeg er mer spent på om vi får se et løp under 46 blank enn på om verdensrekorden ryker, sier han.

– Tror du det er mulig å løpe under 46?

– Det er bare å se på tall og kapasiteten til utøverne, sier Young.

– Hvem ligger best an til å kunne klare det?

– Fra toppen av hodet vil jeg si Rai Benjamin. Jeg tror Karsten Warholm er den som kommer til å slå rekorden min, men jeg vil si Benjamin er den som har det høyeste potensialet. Han har det største fysiske talentet, men han har ikke kommet like langt som Warholm i å sette sammen de ulike elementene i et hekkeløp.

ADVARER: Vebjørn Rodal tror Karsten Warholm er god nok til å løpe ned mot verdensrekorden, men da må absolutt alt klaffe. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal drar litt på det når han hører om Youngs tro på løp under 46 sekunder. Samtidig avviser han det ikke.

– Det at det er tre som er så gode, og som vet at rivalene trener hardt hver dag, gjør nok at de pusher seg litt ekstra på trening. De vet at de ikke har råd til å sluntre unna, påpeker han.

For Rodal er det likevel adskillig lettere å se for seg at verdensrekorden kan falle. Kanskje allerede søndag.

Rodal: – Kan være i nærheten

– Det er vanskelig å sammenligne løpet i Monaco med andre sesongåpninger, fordi det skjer så sent i sesongen at det er på et tidspunkt da det er normalt å være i toppform. Men løpet viser at Warholm kanskje er både raskere, sterkere og mer utholdende enn han var i fjor, påpeker OL-vinneren på 800-meter fra 1996.

Aller mest imponert er han likevel over hvor godt Warholm traff med teknikken.

– For meg virket det som han ganske så kontrollert gikk 13 steg hele veien. Hvis han nå er så trygg på det at han slipper å lure på om han skal gå over til 14 eller 15 steg mot slutten, så er det lettere å disponere hele løpet, påpeker han.

Samtidig påpeker Rodal at Stockholm ikke er en rekordbane på samme måte som Monaco. Det henger igjen sammen med klimatiske forhold. Blant annet blåser det normalt mer på Olympiastadion i Stockholm enn inne på kompakte Stade Louis II.

Også søndag er det meldt en del vind, nærmere bestemt rundt fem meter i sekundet.

– Været får man ikke gjort noe med, men det spiller åpenbart en rolle. På en 400 meter hekk vil jeg si det særlig er kritisk å få motvind på bortre langside, for da må du bruke mer krefter på å opprettholde den stegrytmen du har bestemt deg for, påpeker han.

– Men med like optimale forhold som i Monaco, tror jeg Karsten Warholm i hvert fall kan være helt i nærheten av verdensrekorden, sier Vebjørn Rodal.