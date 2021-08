Legenden spådde sjokktiden – men trodde ikke det var Warholm som skulle gjøre det

6. august 1992 opplevde Kevin Young den største dagen i sitt liv. Han ble olympisk mester i Barcelona og første menneske i historien under 47 blank på 400 meter hekk.

46,78 var en forbedring av Edwin Moses’ gamle rekord med 24 hundredeler og skulle rekke å bli legendarisk før Karsten Warholm, nesten 29 år senere, løp på 46,70 på Bislett 1. juli i år.

FØRST UNDER 47: Kevin Young med 46,68 i OL-finalen i 1992. Foto: Deither Endlicher / AP

3. august 2021 kan fort bli stående som den største dagen i Karsten Warholms liv. Han ble olympisk mester på 400 meter hekk og første menneske i verden under 46 blank på 400 meter hekk. 45,94 innebærer en rekordforbedring på smått utrolige 76 hundredeler.

FØRST UNDER 46: Karsten Warholm med 45,94 i OL-finalen i 2021. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

– Det var nesten så jeg tenkte at det var noe feil med tidtakersystemet, sa ekspertkommentator Vebjørn Rodal i NRKs radiosending.

– Samme her, ler Warholm når han hører hva Norges forrige olympiske mester i løping har sagt på lufta.

– Profetisk

Men foran en TV-skjerm i Zürich satt nettopp Kevin Young og tenkte «hva var det jeg sa».

– Jeg føler meg profetisk, skrev Young i en melding til NRK umiddelbart etter løpet.

REKORD: Kevin Young hadde verdensrekorden i nesten tre tiår før Karsten Warholm slo den. Foto: Denis Paquin / AP

Han sikter – blant annet – til et intervju han gjorde med NRK to dager før Warholms rekordløp på Bislett.

– Jeg tror de kan løpe hekk på 45 sekunder, sa han, og fortsatte:

– Folk må forstå at jeg ikke hadde samme fart på flatløping, jeg hadde ikke utviklet den farten som disse utøverne har. Jeg var en 45,11 «quartemiler». Jeg har aldri løpt en 200-meter i konkurranse i mitt liv. Rai har løpt 200 meter på under 20 sekunder! De er en annen kategori utøvere enn jeg var, konstaterte Young.

OL-finalen viste ettertrykkelig hva han mener med «en annen kategori utøvere». Topp tre på resultatlista er identisk med topp tre på verdensstatistikken gjennom alle tider: 1. Karsten Warholm (45,94), 2. Rai Benjamin (46,17), 3. Alison dos Santos (46,72). Alle tre var under Youngs tidligere verdensrekord.

De ti beste løpene på 400 meter hekk Ekspandér faktaboks 1. Karsten Warholm – 45,94 – Tokyo, 2021

2. Rai Benjamin – 46,17 – Tokyo, 2021

3. Karsten Warholm – 46,70 – Bislett, 2021

4. Alison dos Santos – 46,71 – Tokyo, 2021

5. Kevin Young – 46,78 – Barcelona, 1992

6. Rai Benjamin – 46,83 – Eugene, 2021

7. Karsten Warholm – 46,87 – Stockholm, 2020

8. Karsten Warholm – 46,92 – Zürich, 2019

9. Abderrahman Samba – 46,98 – Paris, 2018

10. Rai Benjamin – 46,98 – Zürich, 2019

Trodde på Benjamin

– Selvsagt så jeg løpet. Jeg ville ikke sove. Og for et fantastisk løp, sier Kevin Young når NRK snakker med ham et kvarters tid etter at det historiske øyeblikket fant sted på olympiastadion i Tokyo.

I motsetning til Vebjørn Rodal og Karsten Warholm selv, er han altså ikke overrasket over at vinnertiden endte på 45-tallet.

HYLLER WARHOLM: Kevin Young. Foto: NRK

Men han kommer med en innrømmelse.

– Med Rais bakgrunn som sprinter, og en raskere 400-meterløper enn Karsten, trodde jeg at han ville være den første. Men jeg føler meg profetisk, sier han.

Young synes imidlertid det er helt greit å ha bommet på hvem som skulle bryte barrieren.

– Si gratulerer og takk ham for at han er den utøveren han er. Han er en spesiell person. Jeg har alltid vært tiltrukket av ham, sier Young om Warholm.

– Ville ikke si det utad

Etter løpet erkjente også Warholm-trener Leif Olav Alnes at han hadde fablet om at grensa kunne brytes.

– Ja, vi har snakka mye om det, faktisk, men kun på kammerset. Det er helt hinsides, sier Alnes til NRK.

Warholm bekrefter at de – eller først og fremst Alnes – har snakket om det.

– Han har faktisk det. Men samtidig har han ikke villet si det utad, fordi du kjenner mantraet, sier barrierebryteren uten å ta mantraet «godt gjort er bedre enn godt sagt» i sin munn denne gangen.

GODT GJORT: Leif Olav Alnes trodde Karsten Warholm kunne løpe på 45-tallet, men ville ikke si det til noen før det faktisk hadde skjedd. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Men Warholm har også trodd på 45-tallet. Senere.

– Jeg trodde personlig at det var litt opp og fram. Jeg trodde faktisk at 400 meter hekk kunne gå under 46, men jeg trodde ikke helt at det skulle skje i 2021. Men i dag, tenk på Rai Benjamin, 46,17 og en sølvmedalje. Han har fortjent gull også, og jeg synes nesten litt synd på ham, for å være ærlig, sier Warholm.

Benjamin legger heller ikke skjul på at det nesten er som et mareritt å ende opp med sølv etter å ha løpt et drøyt halvsekund raskere enn eksisterende verdensrekord. Samtidig tror amerikaneren han har enda mer inne. Det har han trodd lenge.

– Jeg sa det for to-tre år siden, da jeg først ble proff, at jeg trodde vi kunne løpe på 45. Karsten viste det i dag, og jeg viste også det i dag. Så jeg er temmelig fornøyd med det, sier Benjamin.

FULL POTT: Karsten Warholm har nå EM-gull, VM-gull, OL-gull, olympisk rekord og verdensrekord på 400 meter hekk. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kunne ikke forklare

Karsten Warholm trodde det definitivt ikke for tre år siden. Hans store mål den sesongen – i 2018 – var å komme seg under 48 blank. Det klarte han.

Likevel måtte den da regjerende verdensmesteren finne seg i å bli slått gang på gang av Abderrahman Samba, som ble andre mann i historien under 47 blank.

I et intervju med NRK i Ostrava 8. september 2018, ristet han rådvilt på hodet over rivalens framgang.

– Hvis jeg kunne forklart det, skulle jeg gjerne gjort det. Det kan jeg dessverre ikke forklare, sa Warholm.

Dagen etter endte han på tredjeplass i kontinentalcupen. Siden da har ikke Karsten Warholm blitt slått på 400 meter hekk.

Kevin Young påpeker at teknologisk utvikling er en del av bildet. Skoene er blitt bedre. Banene er blitt bedre.

– Men utøverne er også blitt bedre. Det er fantastisk å se dem, sier Young, som tror kappløpet mellom Warholm, Benjamin og flere vil tvinge rekorden ytterligere nedover.

– 45,5 som gjelder

– Jeg vet ikke om den kommer til å bli stående i 28 år når jeg ser utviklingen. Jeg tror rekorden blir senket. Det er framtidsspådommen, sier Young.

SKUFFET: Rai Benjamin har aldri slått Karsten Warholm. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Rai Benjamin vil ikke spå hvor grensa går.

– Nå er det 45,5 som gjelder fremover. Jeg vet jeg kan løpe raskere, sier han.

– Det har vært mye rask løping her i Tokyo. Er du redd for at denne banen er så rask at det blir vanskelig å løpe like fort på andre baner?

– Nei, det er ikke banen. Det er menneskene. Meg, Karsten, dos Santos, Samba. Det er fenomenalt, det vi gjør nå, og jeg er bare glad for å være en del av en så fantastisk gruppe karer, sier han til NRK.

Skal bli mer asketisk

Karsten Warholm holder mer igjen når det gjelder å love mer enn det som allerede er prestert.

– Du har spurt meg mange ganger om dette løpet var perfekt, og jeg har sagt at det finnes ikke et perfekt løp. Men dette må være så nær et perfekt løp man kan komme. I dag satt det bare helt sjukt. Det var ei drithard åpning, og jeg visste at den kom til å stresse mange folk. Og da jeg kom over hekk 10, slåss jeg bare med livet mitt. Jeg kunne ikke kjenne beina mine og hjertet holdt på å hoppe ut, sier han.

Samtidig har han ingen planer om at hans egen utvikling skal stoppe.

– Nei, jeg føler på en måte også at jeg kan få til mer. Jeg har lyst til å gå tilbake og prøve å bli enda mer asketisk. Ta enda nye steg. Men samtidig må jeg la dette synke inn, for jeg har lagt alt i det. Alt i å være klar kun til dette OL-et, og jeg kommer til å få meg en utladning, sier Karsten Warholm.