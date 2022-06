Legenden om Norges «ukjente» Grand Slam-vinner: – Vi bør snakke mer om Mallory

– Jeg håper dere skriver om det, for ofte er det slik at gamle spillere og spesielt kvinner blir glemt, sier Billie Jean King til NRK.

– Vi bør snakke mer om Mallory, spesielt nå med Ruud, sier King.

Den amerikanske tennislegenden – nå 78 år – er til stede i Paris og vier en halvtime til pressen for å dele sine tanker om sporten hun elsket.

Med sine tolv Grand Slam-titler i single, 16 i double og elleve i mixed double, er hun en av historiens beste spillere. Men hun har også brukt karrieren på å kjempe om likestilling.

HEDRET: Billie Jean King ble hedret av Frankrikes president Emmanuel Macron med Æreslegionen fredag. Foto: POOL / Reuters

Nå forteller hun at store deler av hennes nye biografi vies en norsk kvinne.

– Jeg har nettopp skrevet biografien min. Og hun er en stor del av den siden jeg er opptatt av historie, sier King, som syns det er synd at de aldri fikk møttes.

Begrenset kunnskap

Veldig få har hørt om Anna Margrethe Bjurstedt, som var navnet Molla Mallory bar da hun ble født i Mosvik, best kjent som Petter Northugs hjembygd.

– Jeg har ikke peiling på hvem han er, men jeg vet hvem hun er, sier Racquet Magazine-journalist Ben Rothenberg til NRK.

Han har skrevet for blant annet New York Times og The Guardian, og er en av de mest anerkjente navnene innen tennisjournalistikken. For flere av de erfarne pressefolkene på Roland Garros ringer det en bjelle når de hører navnet. Men også her er kunnskapen begrenset om kvinnen som var kjendis i New York.

– Jeg vet egentlig ikke, sier Roland Garros-finalist Ulrikke Eikeri til NRK, da hun får spørsmål om Mallory.

FINALE: Ulrikke Eikeri (t.v.) og hennes belgiske makker, Joran Vliegen, spilte finale i mixed double i årets Roland Garros-turnering. Det er den første norske deltakelsen i en Grand Slam-finale på 96 år. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Mallory dominerte i en æra da tennisen fortsatt var forbeholdt de få og velstående. Åtte ganger vant hun det amerikanske mesterskapet, forgjengeren til US Open.

Vant Grand Slam-tittel som 42-åring

Mallory tok fire av seirene med norsk pass, fire med amerikansk. De siste kom etter å at hun giftet seg med børsmegleren Franklin Mallory i 1919.

– Hun var en av de første store amerikanske spillene, men jeg tror vi fortsatt tenker på henne som norsk og at det er det som vises i resultatlistene. Hun var veldig tidlig ute. Suzanne Lenglen var den første superstjernen for begge kjønn. Bjurstedt var før det, sier Rothenberg.

Molla Bjurstedt Mallory Foto: Underwood & Underwood/Corbis Ekspandér faktaboks Resultater OL:

Bronsemedalje i Stockholm i 1912, damer single

Fjerdeplass i Paris i 1924, damer single Grand slam, US-open: Seiere i damer single: 1915, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 1922 og 1926

Andreplasser i damer single: 1923 og 1924.

Seiere i damer dobbel: 1916 og 1917

Andreplasser i damer dobbel: 1918 og 1922

Seiere i mixed dobbel: 1917, 1922 og 1923

Andreplasser i mixed dobbel: 1915, 1918, 1920, 1921 og 1924. Wimbledon: Andreplass mot den franske legenden Suzanne Lenglen i finalen i 1922. Inkludert i den internasjonale Tennis Hall of Fame i 1958. Inkludert i US Open Court of Champions i 2008, sammen med Pete Sampras.

Mallory er sammen med Chris Evert den eneste spilleren som har tatt fire mesterskap på rad. Det gjorde hun i årene med norsk pass, fra 1915 til 1918.

Hennes siste tittel kom da hun var 42 år – i 1926.

Norges første OL-medalje

Mallory var den første norske kvinnen som deltok i et OL – og følgelig den første som tok medalje da det ble bronse i Stockholm i 1912.

Mesterskapet markerte starten på en tenniskarriere som skjøt fart i årene før og under 1. verdenskrig. 30 år gamle Bjurstedt flyttet til USA i 1914. Hun endret etternavnet og statsborgerskapet etter å ha giftet seg.

KRAFTFULLE SLAG: Ballen skulle gå fort over nettet, ikke bare lempes over.

– Hun oppførte seg som en tøffing da hun var på banen og slo. Hun gikk rundt på en måte som utstrålte at enten så bør du passe på eller så kommer hun til å kverke deg. Hun var en fighter, sa Bob Kelleher, som var ballgutt da Mallory herjet med konkurrentene og senere president i USAs tennisforbund.

Stjernemøte i 1921

Mallory ble en pioner og endret sporten med sin innstilling. Hun var kritisk til de som ikke ga alt på banen og beskrives som et konkurransemenneske.

– Jeg syns ikke jenter slår ballen så hardt som de burde. Jeg tror på det å alltid slå ballen med full kraft, men det virker som mange av de jeg har spilt mot sin innstilling er å «bare få den over». Det er ikke tennis, sa Mallory.

Billie Jean King mener den moderne tennisens første, store stjerne var Suzanne Lenglen, kvinnen som har gitt navn til det nest største anlegget på Roland Garros. Hun dominerte på 1920-tallet.

Superstjernen vant Wimbledon åtte ganger og tapte kun én eneste kamp etter 1. verdenskrig.

STJERNE: Suzanne Lenglen.

Lenglen dro til USA for å bevise at hun var verdens beste tennisspiller. Hele 8000 mennesker hadde møtt frem for å se henne spille i New York. Men de måtte dra hjem i skuffelse. Hun brøt kampen i det andre settet, etter å ha tapt det første.

Motstanderen?

Molla Mallory.

Hun tok sin sjette tittel i det amerikanske mesterskapet det samme året.

Vanskelig å sammenligne

Idrettshistoriker Matti Goksøyr mener det er utfordrende å sette prestasjonene til Mallory og Ruud opp mot hverandre.

– Sporten har utviklet seg og spredd seg noe voldsomt, så det er ikke den samme idretten. Det var jo først og fremst velbemidlede mennesker fra Europa og Nord-Amerika som spilte på den tiden, sier Goksøyr til NRK.

– Tennis ble kalt for en elitesport. Det var ikke folkets idrett på den tiden og har vel slitt med det imaget en stund. Det er nok en ting til sammen.

Goksøyr forteller at det sjelden var noe som stjal overskriftene hjemme i Norge, selv om det fikk en spalte her og der. Han tror hovedsakelig det er to grunner til at hun har gått litt i den norske glemmeboken.

– For det første er det lenge siden. Det er over 100 år siden. Hun reiste til USA og giftet seg med en amerikaner. Da forsvant hun fra den norske offentligheten.

Anna Margrethe Bjurstedt Mallory ble innlemmet i tennisens Hall of Fame i 1958. Hun døde 22. november 1959 i Stockholm, 75 år gammel.