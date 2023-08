NRK møter Bernard Lagat på løpetur i ein park sentralt i Budapest. Heldigvis er det den ivrige løparen i NRK Jann Post som får i oppgåve å intervjue den framleis spreke 48-åringen medan beina sparkar frå mot underlaget.

Lagat er mannen Jakob Ingebrigtsen håpar å kopiere under friidretts-VM i Budapest. For 16 år sidan skreiv nemleg den kenyansk-amerikanske friidrettslegenda historie i Osaka i Japan.

Som den første og einaste gjennom tidene, vann Lagat både 1500 meter og 5000 meter for herrar i eitt og same verdsmeisterskap.

– Det var den første gongen eg konkurrerte for USA, det var ei ære. Eg heldt fokus, tenkte på oppgåvene som skulle løysast og klarte å vinne to gullmedaljar, mimrar han tilbake til 2007.

DOBBEL: Bernard Lagat er den einaste som har vunne 1500 og 5000 meter i same verdsmeisterskap. Foto: ERIC FEFERBERG / AFP

Meiner han er betre på 5000 meter

Ingebrigtsen kjem til Budapest proppfull av sjølvtillit. Og det med god grunn. 22-åringen har vore i eigen klasse på 1500 meter denne sesongen, og har senka den personlege rekorden sin til 3.27,14 på favorittdistansen.

Det gjer han til tidenes fjerde raskaste, men framleis åtte tidelar bak Lagat – tidenes nest raskaste på 1500 meter.

Ingebrigtsens 1500-form er enorm, men han har ikkje sprunge 5000 meter sidan VM-gullet i fjor sommar. Ikkje eit problem, ifølgje han sjølv.

– Viss eg kunne, hadde eg ikkje sprunge 5000 meter før meisterskapen i fjor heller. No var eg direkte kvalifisert på grunn av VM i fjor, så det passar meg bra.

Jakob Ingebrigtsens VM-program Ekspander/minimer faktaboks 1500 meter: Forsøksheat, laurdag 19. august kl. 19.02

Semifinale, sundag 20. august kl. 17.30

Finale, onsdag 23. august kl. 21.15 5000 meter: Opningsheat, torsdag 24. august kl. 19

Finale, sundag 27. august kl. 20.20

Ingebrigtsen går for to gull, for han har like stor tru på seg sjølv på 5000 meter som på 1500.

– Absolutt! Om noko, så er eg litt betre på 5000 meter. Akkurat no er eg også ganske mykje betre enn i fjor, meiner han og forklarer kvifor:

STJERNE: Jakob Ingebrigtsen kjem til Budapest som gullkandidat på to øvingar. Foto: SARAH MEYSSONNIER / Reuters

– Eg er ein kondisjonsbasert løpar. For å gjere det bra på 5000 meter, krevst det meir kondisjon enn på 1500. Der må du ha noko hurtigheit. Det er vanskelegare ut frå korleis eg har trena dei siste 10–15 åra å gå ned til 1500.

Løp full av sinne

Lagat hadde allereie sikra gullet på 1500 meter før finalen på 5000 meter i 2007. Og ei hending to år i førevegen gjorde at han sprang med mykje sinne.

Då vart han nekta deltaking i VM i 2005 fordi han var midt i prosessen med å byte statsborgarskap frå Kenya til USA. Det var ikkje før dagen før Osaka-VM at han endeleg vart klarert til å springe for USA.

Revansjelysta fylte han.

– Eg hadde noko uoppgjort og bestemde meg for å gå for to gull. Viss ikkje hadde eg feira med sjampanje og kost meg. Men eg visste at eg ikkje hadde tid til det. Eg måtte resetje og gjere meg klar igjen, fortel han.

Etter ei rekkje år åleine på den doble trona, trur Lagat no at han får selskap av ein nordmann.

– Han kjem inn med dobbelt så stor sjølvtillit. Eg trur han er klar no. Han har vorte sett på prøve fleire gonger av sterke utøvarar tidlegare, men er klar til å levere.

– Ønskjer du at han skal lykkast eller vil du vere den einaste?

– Eg ønskjer at han skal lykkast. Det viser at sporten utviklar seg når unge utøvarar kjem opp og startar å slå rekordar. Det er framsteg, meiner Lagat.

– Ei manndomsprøve

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal meiner også at Ingebrigtsen er i stand til å vinne to gull. På 1500 meter er han nesten ikkje i tvil, og peikar samtidig på at løpsopplegget tillèt ei godt disponert dobling.

EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

– Men vi skal hugse på at dette er ei manndomsprøve. Du skal førebu deg mentalt til fem løp. Det er ganske krevjande, seier Rodal.

– Kva er det vanskelegaste med å ta to gull?

– Å ikkje gjere banale feil, som å snuble eller dumme seg ut taktisk. Når vi kjem til 5000-finalen, er det einaste som kan true Jakobs andre gull at det opnes ekstremt hardt. Viss ikkje gir dei gullet til Jakob, men det er ikkje sikkert ei slik opning kan hindre han heller.