Legende feller nådeløs Ronaldo-dom: – Han må forstå

Det har skjedd i kamp etter kamp i dette mesterskapet. Cristiano Ronaldos prestasjoner på banen har fått hard kritikk.

Og etter EM-exiten mot Frankrike får Ronaldo nå en nådeløs EM-dom fra en av de virkelig store legendene.

– Ronaldo har alltid vært god og avgjørende, men denne turneringen var dårlig. Han må forstå at han ikke kan hjelpe laget lenger, og jeg tror han vil forstå det også nå, sier Marco van Basten i TV-selskapet NOS sitt EM-studio.

Nederlenderen var superstjerne på 80- og 90-tallet. Nå er han den tidligere storscoreren en av flere som kritiserer Ronaldo.

Det skjedde etter en dramatisk EM-exit.

Krevende situasjon

NRK-ekspert Åge Hareide er også kritisk til den portugisiske superstjernens prestasjon.

– Jeg synes han står for mye i ro. Han vil ha innlegg i boks og han håper de går ned for å slå innlegg sånn at han kan ta rommet på første stolpe. Du er avhengig av en spiss som viser seg på ballside. Han har langt større radius å jobbe i enn han klarer nå, sier Hareide om Ronaldo.

Ronaldo fikk sin drømmesjanse under kampen, men satte den høyt over mål i første ekstraomgang.

Foto: Andreea Alexandru / AP

Ekspertkollega Kristoffer Løkberg mener situasjonen med Ronaldo er krevende for Portugal.

Han mener superstjernen blir brukt feil av manager Roberto Martínez.

– Det er en verdensstjerne på banen som krever ballen, da må de nesten slå inn. Selv når det er et feil valg. Gode spillere blir preget av det. Det har vært så krevende for Martinez og lagkameratene i denne Ronaldo-situasjonen, sier Løkberg og fortsetter:

– Hvis denne utviklingen fortsetter, så vil Portugal ha det bedre uten ham i troppen, sier Løkberg om Ronaldos fremtid.

Selv fortvilte Ronaldo etter Portugals tap i straffesparkkonkurransen.

Endte i tårer

– Klink i stolpen, ikke på innsiden engang. Det er brutalt, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp om bommen, som ble avgjørende i straffesparkkonkurransen.

For der ble portugisiske Félix ble den eneste som bommet.

Bildene viser hvordan lagkameratene trøstet stjernespilleren etter straffebommen, da det hele var avgjort i Frankrikes favør.

Portugal-stjernen Rafael Leão var langt nede etter tapet.

– Fansen var fantastisk, dessverre har det kommet til en slutt. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes vi har skapt mange sjanser, men vi vant ikke. Dessverre under straffene var lykken hos Frankrike, sier Leão etter kampen.

Han forteller at han fikk vondt av Felix som bommet på straffesparket.

– Han har en tøff kveld, men jeg tror han klare å få det beste ut av det. Han er viktig for oss nå og i fremtiden, sier han.

Det ble ekstra tøft da alle andre spillerne var sikre fra 11-meteren.

Blant dem var også Cristiano Ronaldo.

– Han har en egen evne til å håndtere disse øyeblikkene. Vanvittig imponerende, sier Torp om Ronaldos straffe.

Og slik fortsatte spillerne på begge lag å score til stortalentet João Félix gikk frem. Det gikk ikke bra.

FRANSK JUBEL: Etter at Frankrike scoret på samtlige fem straffer kunne de juble for semifinaleplass. Foto: Andreea Alexandru / AP

Da Theo Hernandez satte inn Frankrikes siste straffe var EM over for både Portugal og Ronaldo.

– Frankrikes straffer er helt fantastiske, sier NRK-ekspert Åge Hareide.

Frankrike møter nå Spania i semifinalen.

– Vi er alle veldig glad for denne seieren og i straffekonken klarte vi det. Portugal er et veldig vanskelig lag å vinne mot, men jeg mener vi fortjente denne seieren, sier franske Ousmane Dembélé.

Pepe etter at Frankrike hadde avgjort straffesparkkonkurransen. Foto: Carmen Jaspersen / Reuters

Fikk drømmesjanse

Det manglet heller ikke på dramatikk også før kvartfinalen ble avgjort. Og hva som stod på spill viste seg blant annet da Ronaldo stod foran mål to minutter ut i første ekstraomgang.

– For en sjanse han får. Der får han det servert, utbrøt Andreas Stabrun Smith.

Cristiano Ronaldo kunne sendt Portugal videre i EM og pyntet på sin historiske statistikk. Men i hans sjette EM har det ikke gått Ronaldos vei.

– Han har så vidt vært borti ballen, fastslo NRK-profil Tete Lidbom om Ronaldo.

Foto: FRANCK FIFE / AFP

Og underveis i kampen meldte BBC at Ronaldo hadde hatt 11 ballberøringer, noe som var færrest i kampen.

– Det er litt trist hvis dette skal prege ettermælet hans. For en karriere, for en fotballspiller. Han står på listen over verdens beste gjennom tidene. Men det plager meg litt at vi ikke fikk se Portugal med en annen spisstype i dette EM, sier Kristoffer Løkberg.

Og Ronaldos spill var faktisk så svakt at det overrasket NRK-ekspert Åge Hareide.

– Det er egentlig veldig overraskende. Han har vært i «stands still» inne i 16-meteren til Frankrike. Men han har også klaget veldig for han har ikke fått den servicen, som han skal ha, sier Hareide.