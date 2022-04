Legen trudde ikkje Mjelde kunne spele fotball igjen

Det er gått over eitt år sidan Mjelde måtte forlate ligacupfinalen på båre.

Skaden sette ein dempar på feiringa for Chelsea, som heldt opp ei drakt med Mjeldes namn då trofeet vart løfta.

Etter operasjon og opptrening var Mjelde tilbake på banen i november i fjor. På det tidspunktet tenkte ho at comebacket var ein av dei største augneblinkane i karrieren.

«Tek dette meg nokon stad?»

Men eitt innhopp og éin kamp seinare skjønte ho at noko var gale. Kneet vart så ille at ho knapt klarte å gå i trappene.

Då bestemde Chelsea og Mjelde seg for å starte på nytt – igjen.

– Når ein i ettertid får beskjed om at folk rundt deg ikkje trur du kjem til å spele fotball igjen, så surrar den tanken rundt. Når ein ikkje klarer å gå på to–tre månader, korleis i alle dagar skal ein springe etter ein ball?

KAPTEIN: Maren Mjelde er ei viktig brikke for Noreg. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Mjelde fortel at det vart bassengtrening i nesten tre månader.

Klubben heldt henne heile tida igjen for ikkje å få eit nytt tilbakeslag. Sjølv om ho kjende seg klar, sette Chelsea foten ned.

Nokre dagar var verre enn andre.

– Eg har hatt vondt, og eg har ikkje hatt lyst til å trene. Tek dette meg nokon stad? Men så blir det betre. Berre dei små tinga som blir betre kvar dag, må ein klamre seg fast til, seier Mjelde.

No har ho skjønt kor bekymra det medisinske teamet faktisk var.

– Eg fekk jo beskjed av legen i ettertid at han var veldig usikker. Han kan ikkje seie det til meg der og då. Du kan ikkje seie til nokon at dei ikkje kan spele igjen. Dei må berre seie: «Gjer jobben, gjer rehaben, så kjem dette til å gå bra».

– Eg skjønte det ikkje der og då, for eg tenkte: «Nei, nei, eg skal spele fotball igjen», seier Mjelde.

Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Fekk testa psyken

Etter undersøkingar fekk 32-åringen stadig beskjed om at ho treng lengre tid.

Dermed vart vegen tilbake endå lengre og tøffare enn venta.

– Eg har snakka med folk på vegen og har veldig god hjelp i ein personleg psykolog, som eg snakkar mykje med og har fått meg inn på rett tankesett. Eg føler at eg alltid har hatt ein sterk psyke, men han har verkeleg vorte testa det siste året. Når eg har komme meg gjennom sånn, så skal eg i alle fall komme meg tilbake til der eg ønskjer å vere, seier Mjelde.

I dag er ho veldig glad for at klubben heldt henne tilbake så lenge som dei gjorde.

TAKKAR CHELSEA: Maren Mjelde er glad klubben halde henne tilbake. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Torsdag kunne ho gjort comeback på landslaget mot Kosovo, men covidsmitte gjorde henne uaktuell til kampen.

Dermed startar ho neppe mot Polen tysdag kveld. Måndag trena ho alternativt, og Martin Sjögren avviser ikkje eit innhopp for landslagskapteinen.

I tilfelle får ho dei første landslagsminutta sine sidan kampen mot Wales 27. oktober 2020.

Då vil ho òg vere eitt steg nærare det store målet: EM-spel for Noreg i England.

– Det er det eg har sett for meg heile vegen. Eg klamrar meg framleis til det målet og skal gjere alt eg kan for å vere klar til det. Eg skal i alle fall gjere den jobben som skal til og det har eg gjort heile vegen. Eg trur ikkje eg har stått over ein einaste treningsdag. Eg kan kanskje telje det på ei hand kor mange dagar eg har hatt fri. Og det er fordi det er det som er målet mitt, seier Mjelde.