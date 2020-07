Leeds 1-0 seier mot Barnsley på torsdag og satte scenen klar. Dersom Huddersfield tok poeng mot West Bromwich ville Leeds rykke opp.

– Tror ikke det kommer til å skje i kveld. Huddersfield har aldri gitt noe til Leeds, sa tidligere Leeds-spiller Eirik Bakke før kampen.

– Det skjer neppe i kveld, sa komiker og Leeds-fan Bård Tufte Johansen.

Men feil tok de begge to.

– Større enn å vinne Premier League

Bakke spilte i Leeds i seks år og fikk blant annet oppleve å gå til semifinale i mesterligaen med klubben. Han mener klubben nå er tilbake der de hører hjemme.

– Å få møte Liverpool, Manchester United og de gutta der igjen, det er der klubben hører hjemme. Å være tilbake i det gode selskap etter så lang tid er større enn å vinne Premier League, mener Bakke.

Eirik Bakke jubler etter at Leeds har slått Deportivo La Coruña og gått til semifinalen i mesterligaen i 2001. Foto: Miguel Vidal / Reuters

Supporterleder for den norske Leeds supporterklubben synes det er en rar følelse at opprykket ble sikret sånn som det ble.

– At sesongen ble stoppet og når så mange norske fans hadde planlagt å være i Leeds for å få med innspurten. Det er litt rart å ikke få oppleve det, i tillegg er det et annet lag som avgjør, sier supporterleder Anders Palm.

Sendte Leeds til himmels

Huddersfield var farlig fra start og tok ledelsen før det var gått fem minutter. West Brom-keeperen ga en billig retur etter et frispark og Chris Willock sendte Leeds-supporterne til himmels da han satte ballen i mål.

Hjertet til Leeds-supporterne satt nok i halsen resten av kampen etter Dara O'Shea utlignet like før pause. West Brom skapte flere gode muligheter, men istedenfor var det Huddersfield som sørget for at det blir en lang og fuktig kveld for folkene i Leeds.

Emile Smith-Rowe satt 2-1 fem minutter før slutt og da var det avgjort.

2-1 og Leeds er tilbake i Premier League.

Marcelo Bielsa vil for evig bli husket som redningsmannen. Foto: Adrian Dennis / AFP

Var på nivå tre

Leeds rykket ned fra Premier League i 2004 og rykket videre ned fra nivå to i 2007. Klubben ble satt i økonomisk administrasjon og måtte starte første sesong på nivå tre med 15 minus poeng.

I 2010 rykket Leeds opp til nivå to før de nå, ti år senere, er klare for et nytt Premier League-eventyr.